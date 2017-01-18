Эксперт: рынок жилья постепенно отказывается от малогабаритных квартир

Одной из хороших тенденций на рынке недвижимости, по мнению И.Кушнира, является то, что если в начале 2016 г. большим спросом пользовались "однушки", эта кривая снова переместилась в сторону большего метража.

"Прыжок не гигантский - и странно было бы ожидать обратного, рынок инертен. Но он есть. Люди покупают для жизни, а не для того, чтобы сдавать или быстро перепродать. Всем очевидно, если покупать, то сейчас самый подходящий момент, потому что дешевле не будет. А если нет повышенного спроса на так называемые "смарт-квартиры" - дешевые и не слишком пригодные для жизни - это хорошо для Киева, для долгосрочной перспективы. Был момент, когда я предполагал, что скоро начнут как когда-то в Штатах застраивать целыми кварталами бюджетное низкокачественное жилье. Это плохая история, которая плохо заканчивается, и, к счастью, эта тенденция плавно сходит на нет", - отметил он.

По словам И.Кушнира, сегодня люди предпочитают вкладывать деньги в квадратные метры, ведь это самый надежный способ сохранения сбережений.