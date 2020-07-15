Експерт прогнозує подорожчання алкогольної продукції

За його словами він особисто завжди був опонентом підвищення МРЦ на алкогольні напої, адже вбачає в цьому засіб збільшення податків. Проте, востаннє МРЦ в Україні переглядалися близько двох років.

"Думаю, що скоро уряд візьметься за перегляд МРЦ. Я завжди є опонентом щодо зростання МРЦ на алкоголь, але ціни не переглядалися два роки.

І раніше я казав, що для підняття цін раз на пів року немає достатніх економічних підстав. Я завжди вважав, що це є способом взяття більше податків. Та коли вже не переглядалося (МРЦ) до 2 років, то потрібно. І я бачу, що політична воля для цього є, а опонентів фактично немає", - пояснив експерт.

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Втім, якщо підвищення і буде, то зовсім незначне, прогнозує Дорошенко.

"Воно не буде суттєвим, бо рівень інфляції є досить низьким. Тому перегляд цін буде, але не суттєвим. Щодо вина та пива, то подорожчання буде більше за рахунок зростання собівартості. Зараз зростає вартість електроенергії, тарифи. Для промислових виробників це відчутно.

Якщо МРЦ буде підійматися на горілку, то однозначно, що це потягне за собою незначне, але зростання в ціні вина, коньяків, українського походження. Та й імпортованих також. Думаю, що восени ми з вами це побачимо.

Зауважмо, що Держстат поки не фіксує значного подорожчання алкогольної продукції. Так, за рік ціни на алкоголь зросли всього на 1,8%, у той час, як на тютюнові вироби - на 21,2%.

При цьому, українці стали витрачати більше коштів на алкоголь, тютюн, транспорт і одяг, уточнює Держстатистики.

Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").