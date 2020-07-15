Эксперт прогнозирует подорожание алкогольной продукции

По его словам он лично всегда был оппонентом повышение МРЦ на алкогольные напитки, ведь видит в этом средство увеличения налогов. Однако, в последний раз МРЦ в Украине пересматривались около двух лет.

"Думаю, что скоро правительство возьмется за пересмотр МРЦ. Я всегда оппонентом по росту МРЦ на алкоголь, но цены не пересматривались два года.

И раньше я говорил, что для поднятия цен раз в полгода нет достаточных экономических оснований. Я всегда считал, что это является способом взятия больше налогов. И когда уже не пересматривался (МРЦ) до 2 лет, то нужно. И я вижу, что политическая воля для этого есть, а оппонентов фактически нет", - пояснил эксперт.

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Впрочем, если повышение и будет, то совсем незначительное, прогнозирует Дорошенко.

"Оно не будет существенным, так как уровень инфляции является достаточно низким. Поэтому пересмотр цен будет, но не существенным. Относительно вина и пива, то подорожание будет больше за счет роста себестоимости. Сейчас растет стоимость электроэнергии, тарифы. Для промышленных производителей это ощутимо.

Если МРЦ будет подниматься на водку, то однозначно, что это повлечет за собой незначительный, но рост в цене вина, коньяков, украинского происхождения. И импортируемых также. Думаю, что осенью мы с вами это увидим.

Отметим, что Госстат пока не фиксирует значительного подорожания алкогольной продукции. Так, за год цены на алкоголь выросли всего на 1,8%, в то время, как на табачные изделия - на 21,2%.

При этом, украинцы стали тратить больше на алкоголь, табак, транспорт и одежду, уточняет Госстатистики.

Напомним, что в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").