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Експерт прогнозує подальше подорожчання цукру

Експерт прогнозує подальше подорожчання цукру

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Ціна на цукор в Україні продовжить зростати через зниження посівних площ цукрового буряку та обмежену пропозицію. Такий прогноз надав виконавчий директор "Економічного дискусійного клуба" Олег Пендзин в коментарі кореспонденту УНН.

"Цукор вже росте (в ціні – ред.) і він буде потроху рости і далі", - зазначив експерт.

За його словами, подібно до гречки, цукор дешевшав протягом кількох попередніх років, що призвело до скорочення посівних площ під цукровим буряком цього року на 25%.

При цьому економіст додав, що точно оцінити обсяги врожаю можна буде після завершення сезону збирання врожаю – наприкінці листопада.

Нагадаємо, на думку експертів, в Україні вартість хліба буде зростати кожен місяць до кінця року.

Українські Національні Новини

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Економіка

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