Експерт прогнозує подальше подорожчання цукру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Ціна на цукор в Україні продовжить зростати через зниження посівних площ цукрового буряку та обмежену пропозицію. Такий прогноз надав виконавчий директор "Економічного дискусійного клуба" Олег Пендзин в коментарі кореспонденту УНН.
"Цукор вже росте (в ціні – ред.) і він буде потроху рости і далі", - зазначив експерт.
За його словами, подібно до гречки, цукор дешевшав протягом кількох попередніх років, що призвело до скорочення посівних площ під цукровим буряком цього року на 25%.
При цьому економіст додав, що точно оцінити обсяги врожаю можна буде після завершення сезону збирання врожаю – наприкінці листопада.
Нагадаємо, на думку експертів, в Україні вартість хліба буде зростати кожен місяць до кінця року.