Эксперт прогнозирует дальнейшее подорожание сахара

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 84565 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114482 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106243 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112904 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120881 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148847 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149076 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140525 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 189252 просмотра

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Эксперт прогнозирует дальнейшее подорожание сахара

Эксперт прогнозирует дальнейшее подорожание сахара

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Цена на сахар в Украине продолжит расти из-за снижения посевных площадей сахарной свеклы и ограниченного предложения. Такой прогноз дал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в комментарии корреспонденту УНН.

"Сахар уже растет (в цене - ред.) и он будет понемногу расти и дальше", - отметил эксперт.

По его словам, подобно гречке, сахар дешевел в течение нескольких предыдущих лет, что привело к сокращению посевных площадей под сахарной свеклой в этом году на 25%.

При этом экономист добавил, что точно оценить объемы урожая можно будет после завершения сезона уборки урожая - в конце ноября.

Напомним, по мнению экспертов, в Украине стоимость хлеба будет расти каждый месяц до конца года.

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