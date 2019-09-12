Эксперт прогнозирует дальнейшее подорожание сахара
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Цена на сахар в Украине продолжит расти из-за снижения посевных площадей сахарной свеклы и ограниченного предложения. Такой прогноз дал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в комментарии корреспонденту УНН.
"Сахар уже растет (в цене - ред.) и он будет понемногу расти и дальше", - отметил эксперт.
По его словам, подобно гречке, сахар дешевел в течение нескольких предыдущих лет, что привело к сокращению посевных площадей под сахарной свеклой в этом году на 25%.
При этом экономист добавил, что точно оценить объемы урожая можно будет после завершения сезона уборки урожая - в конце ноября.
Напомним, по мнению экспертов, в Украине стоимость хлеба будет расти каждый месяц до конца года.