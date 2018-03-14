Експерт про створення УСРА: МВС дозволило організованій злочинності твердо стати на ноги

Він нагадав, що у лютому 2015 року ВР ліквідувала Управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) в структурі МВС. Такий крок був передчасним і фактично дозволив організованій злочинності твердо стати на ноги — вважає М.Цимбалюк

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні показники оргзлочинності зросли майже удвічі

“Свого часу УБОЗ мав певний негатив на собі, але мало хто говорить про те, що в 90-х роках УБОЗ виконав своє основне завдання — практично мінімізував організовану злочинність в Україні. Потім в систему МВС прийшла нова команда так званих „реформаторів“, яка ліквідувала УБОЗ, нічого не створивши на заміну. Саме через це сьогодні ми маємо сплеск великої кількості злочинності, в тому числі — організованої. І не тільки в кримінальному світі по бандитській лінії, але й по економічній також. Тобто цією темою зараз буквально ніхто не займається”, — пояснив експерт.

М.Цимбалюк розповів, що в Україні планується сформувати новий підрозділ з протидії організованим злочинним угрупованням.

“Управління стратегічних розробок і аналізу (УСРА). Це — реанімація старої структури під новою вивіскою”, - зауважив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулого року в Україні на лаві підсудних опинилися 307 членів ОЗГ

“І МВС, і керівництво Нацполіції, аби не визнавати помилки, кажуть, що створять нову структуру і назвуть її Управління стратегічних розробок та аналізу. Це одне й те саме, що і ліквідований УБОЗ, і завдання перед новим органом стоять одні й ті самі, або й навіть складніші, ніж були в УБОЗ. Тому що такої кількості незаконної зброї на руках у населення, такої кількості злочинних груп з етнічною приналежністю з інших країн колишнього Радянського простору — у нас досі не було. Всі з’їхалися в Україну, бо тут із цим нікому боротися. Все свого часу знищили — на заміну нічого не запропонували, дали можливість організованій злочинності твердо стати на ноги. Через це, слава Богу, що до них (МВС — ред.) дійшло, і запрацює даний орган. Але дуже прикро, що вони (МВС — ред.) не хочуть визнати своїх помилок, а розказують, що це буде якийсь новий орган, а не відновлення старого”, — зазначив М.Цимбалюк.

Експерт вважає, що МВС буде вкрай складно сформувати склад УСРА, бо фахівці неохоче поповнюватимуть ряди працівників нового підрозділу.

“Вони (МВС — ред.) втратили фахівців, які мали досвід боротися із злочинністю. Хтось вже влаштувалися на інше місце робити, а щодо інших — то я маю сумнів, що вони повернуться під те керівництво Нацполіції, яке зараз діє. Їх принизили, викинули із системи, держава їх не захистила, і сьогодні ці люди опинилися на узбіччі всіх процесів боротьби зі злочинністю”, — пояснив М.Цимбалюк.

Як повідомляв УНН, Нацполіція вже розпочинає відбір до нового підрозділу з боротьбі із ОЗГ.

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, департамент займатиметься протидією суспільно небезпечним організованим групам та злочинним організаціям, зокрема, кримінальним авторитетам, які мають вплив на суспільно важливі сфери життя.

Також нагадаємо, що за даними ГПУ, в Україні виросли показники оргзлочинності. Так, за 6 місяців 2017 року до суду було направлено 152 кримінальні провадження, злочини в яких були вчинені у складі організованих груп і злочинних організацій. За аналогічний період 2016 року до суду було направлено 96 відповідних кримінальних проваджень.

Крім того, за рік (6 місяців 2017 — 6 місяців 2016 років) кількість осіб, яким було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у складі організованих груп і злочинних організацій, зросла з 267 до 532 осіб. А кількість осіб, яким було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зросла з 93 до 137.

Додамо, що з березня минулого року кримінальну поліцію в Україні очолює перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. Він також відповідальний за боротьбу із ОПГ, про результати якої постійно публічно висловлюється.

До слова, за останні 3 роки, як підрахували журналісти видання “Коментарі”, Аброськін у 40 разів примножив свої грошові статки.