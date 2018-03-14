Эксперт о создании УСРА: МВД позволило организованной преступности твердо стать на ноги

Он напомнил, что в феврале 2015 года ВР ликвидировала Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в структуре МВД. Такой шаг был преждевременным и фактически позволил организованной преступности "твердо стать на ноги", считает М.Цимбалюк

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"В свое время УБОП имел определенный негатив на себе, но мало кто говорит о том, что в 90-х годах УБОП выполнил свою основную задачу - практически минимизировал организованную преступность в Украине. Затем в систему МВД пришла новая команда так называемых "реформаторов", которая ликвидировала УБОП, ничего не создав взамен. Именно поэтому сегодня мы имеем всплеск большого количества преступности, в том числе - организованной. И не только в криминальном мире по бандитской линии, но и по экономической тоже. То есть этой темой сейчас буквально никто не занимается", - пояснил эксперт.

М.Цимбалюк рассказал, что в Украине планируется сформировать новое подразделение по противодействию организованным преступным группировкам.

"Управление стратегических разработок и анализа (УСРА). Это - реанимация старой структуры под новой вывеской", - отметил эксперт.

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"И МВД, и руководство Нацполиции, чтобы не признавать ошибки, говорят, что создадут новую структуру и назовут ее Управление стратегических разработок и анализа. Это одно и то же, что и ликвидированный УБОП, и задачи перед новым органом стоят одни и те же, или даже более сложные, чем были в УБОП. Потому что такого количества незаконного оружия на руках у населения, такого количества преступных групп с этнической принадлежностью из других стран бывшего советского пространства - у нас еще не было. Все съехались в Украину, потому что здесь с этим некому бороться. Все в свое время уничтожили - на замену ничего не предложили, позволили организованной преступности твердо встать на ноги. Из-за этого, слава Богу, что до них (МВД - ред.) дошло, и заработает данный орган. Но очень жаль, что они (МВД - ред.) не хотят признать своих ошибок, а рассказывают, что это будет какой-то новый орган, а не восстановление старого", - отметил М.Цимбалюк.

Эксперт считает, что МВД будет крайне сложно сформировать состав УСРА, так как специалисты неохотно будут пополнять ряды работников нового подразделения.

"Они (МВД - ред.) потеряли специалистов, которые имели опыт бороться с преступностью. Кто-то уже устроился на другие места, а по другим - я сомневаюсь, что они вернутся в то руководство Нацполиции, которое сейчас действует. Их унизили, выкинули из системы, государство их не защитило, и сегодня эти люди оказались на обочине всех процессов борьбы с преступностью", - пояснил М.Цимбалюк

Как сообщал УНН, Нацполиция уже начинает отбор в новое подразделения по борьбе с ОПГ.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, департамент будет заниматься противодействием общественно опасным организованным группам и преступным организациям, в частности, криминальным авторитетам, которые имеют влияние на общественно важные сферы жизни.

Также напомним, что, по данным ГПУ, в Украине выросли показатели оргпреступности. Так, за 6 месяцев 2017 года в суд было направлено 152 уголовных производства, преступления по которым были совершены в составе организованных групп и преступных организаций. За аналогичный период в 2016 году в суд было направлено 96 соответствующих уголовных производств.

Кроме того, за год (6 месяцев 2017 - 6 месяцев 2016) количество лиц, которым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованных групп и преступных организаций, выросло с 267 до 532 человек. А количество лиц, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей выросла с 93 до 137.

Добавим, что с марта прошлого года криминальную полицию в Украине возглавляет первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. Он также ответственный за борьбу с ОПГ, о результатах которой постоянно публично высказывается.

К слову, за последние 3 года, как подсчитали журналисты издания "Комментарии", Аброськин в 40 раз приумножил свои денежные доходы.