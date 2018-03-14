Эксперт о создании УСРА: МВД позволило организованной преступности твердо стать на ноги

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 6700 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 29919 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 35724 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 81692 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83427 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102831 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109802 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116881 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122092 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133317 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 113591 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 92341 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 77538 просмотра
Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

10 марта, 12:27 • 39300 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 40072 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 40072 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 81692 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 113591 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 182738 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 216230 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 22876 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 77538 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 92341 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 107113 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 194861 просмотра
Актуальное
Эксперт о создании УСРА: МВД позволило организованной преступности твердо стать на ноги

Эксперт о создании УСРА: МВД позволило организованной преступности твердо стать на ноги

Киев  •  УНН

 • 143249 просмотра

КИЕВ. 15 марта УНН. Более 3 лет в Украине бороться с организованной преступностью некому. Поэтому решение МВД о создании нового подразделения на замену ранее расформированного ГУБОП логическое, однако это лишь исправления допущенной глобальной ошибки, а не что-то принципиально новое. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по вопросам реформирования МВД Михаил Цимбалюк.

Он напомнил, что в феврале 2015 года ВР ликвидировала Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в структуре МВД. Такой шаг был преждевременным и фактически позволил организованной преступности "твердо стать на ноги", считает М.Цимбалюк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине показатели оргпреступности выросли почти вдвое

"В свое время УБОП имел определенный негатив на себе, но мало кто говорит о том, что в 90-х годах УБОП выполнил свою основную задачу - практически минимизировал организованную преступность в Украине. Затем в систему МВД пришла новая команда так называемых "реформаторов", которая ликвидировала УБОП, ничего не создав взамен. Именно поэтому сегодня мы имеем всплеск большого количества преступности, в том числе - организованной. И не только в криминальном мире по бандитской линии, но и по экономической тоже. То есть этой темой сейчас буквально никто не занимается", - пояснил эксперт.

М.Цимбалюк рассказал, что в Украине планируется сформировать новое подразделение по противодействию организованным преступным группировкам.

"Управление стратегических разработок и анализа (УСРА). Это - реанимация старой структуры под новой вывеской", - отметил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прошлом году в Украине на скамье подсудимых оказались 307 членов ОПГ

"И МВД, и руководство Нацполиции, чтобы не признавать ошибки, говорят, что создадут новую структуру и назовут ее Управление стратегических разработок и анализа. Это одно и то же, что и ликвидированный УБОП, и задачи перед новым органом стоят одни и те же, или даже более сложные, чем были в УБОП. Потому что такого количества незаконного оружия на руках у населения, такого количества преступных групп с этнической принадлежностью из других стран бывшего советского пространства - у нас еще не было. Все съехались в Украину, потому что здесь с этим некому бороться. Все в свое время уничтожили - на замену ничего не предложили, позволили организованной преступности твердо встать на ноги. Из-за этого, слава Богу, что до них (МВД - ред.) дошло, и заработает данный орган. Но очень жаль, что они (МВД - ред.) не хотят признать своих ошибок, а рассказывают, что это будет какой-то новый орган, а не восстановление старого", - отметил М.Цимбалюк.

Эксперт считает, что МВД будет крайне сложно сформировать состав УСРА, так как специалисты неохотно будут пополнять ряды работников нового подразделения.

"Они (МВД - ред.) потеряли специалистов, которые имели опыт бороться с преступностью. Кто-то уже устроился на другие места, а по другим - я сомневаюсь, что они вернутся в то руководство Нацполиции, которое сейчас действует. Их унизили, выкинули из системы, государство их не защитило, и сегодня эти люди оказались на обочине всех процессов борьбы с преступностью", - пояснил М.Цимбалюк

Как сообщал УНН, Нацполиция уже начинает отбор в новое подразделения по борьбе с ОПГ.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, департамент будет заниматься противодействием общественно опасным организованным группам и преступным организациям, в частности, криминальным авторитетам, которые имеют влияние на общественно важные сферы жизни.

Также напомним, что, по данным ГПУ, в Украине выросли показатели оргпреступности. Так, за 6 месяцев 2017 года в суд было направлено 152 уголовных производства, преступления по которым были совершены в составе организованных групп и преступных организаций. За аналогичный период в 2016 году в суд было направлено 96 соответствующих уголовных производств.

Кроме того, за год (6 месяцев 2017 - 6 месяцев 2016) количество лиц, которым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованных групп и преступных организаций, выросло с 267 до 532 человек. А количество лиц, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей выросла с 93 до 137.

Добавим, что с марта прошлого года криминальную полицию в Украине возглавляет первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. Он также ответственный за борьбу с ОПГ, о результатах которой постоянно публично высказывается.

К слову, за последние 3 года, как подсчитали журналисты издания "Комментарии", Аброськин в 40 раз приумножил свои денежные доходы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы