Експерт про рішення Верховного Суду у справі Шепелева: воно приймалося для когось і під когось

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«Це той випадок, як-то кажуть, коли не доведеш, бо зі свічкою не стояв. Але, знаючи про судову систему в Україні, я можу заявити сміливе припущення, що тут є якась корупційна складова, що це рішення приймалося для когось й під когось», - вважає експерт.

На його думку, рішення суддів «явно неправомірне».

«Усі мої знайомі юристі приблизно так це рішення оцінили. Якщо є середовище юристів, незалежних від ВС, то це середовище й мусить формувати громадську думку», - зауважив Бобиренко та додав, що в Україні ще не існує інституту експертів.

На його думку, у західних країнах, зокрема, і судова гілка влади змушена дослухатися до думки професійного середовища.

«Якби більшість юристів були проти якогось нормативного акту чи судового висновку, наприклад, у США чи в ЄС, то це було б приводом для зміни системи. Якщо середовище, яке є професійним, не сприймає й каже: хлопці, ви туфту зробили – то треба це враховувати», - підкреслив Віктор Бобиренко.

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Але, за його словами, в Україні часто «роблять для когось й під когось», і іноді - під кількох людей чи групу людей.

«Зрозуміло, що такого бути не може. З нас сміються в світі. Потрібен тиск середовища. Треба, щоб були експертні обговорення, щоб влада це бачила – те, що робить ВС», - вважає керівник експертної групи «Бюро аналізу політики».

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Він також зазначив, що в Україні присутня «європейська юридична система, яка в процесі нашого входження в ЄС все ж робить нам зауваження, на які ми не можемо не зважати, якщо ми хочемо стати частиною Європи». Також, впевнений Бобиренко, «має бути тиск громадянського суспільства» - «якщо тиск великий, то він діючий».

Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В'ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу спочатку зарахувала термін екстрадиційного арешту у російському СІЗО особі, яку не було у подальшому екстрадовано за запитом України, а на додачу застосувала до цього екстрадиційного ув'язнення так званий «закон Савченко», зарахувавши день за два.

Наразі Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ - вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок - 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.