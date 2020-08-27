Експерт про піар Труханова на Delfi: він підтримує тренд піаритися на чужих досягненнях перед виборами

“Тепер, до речі, це стає трендом. Хто б що не зробив, одразу знаходиться кілька людей, які оголошують, що це вони зробили, що це перемога, а не зрада. Зрада — то інші, а ми перемогли. І, звичайно, Труханов зовсім не виключення — це зараз такий загальний національний тренд”, — пояснив політичний експерт.

Також Бабіренко висловив сподівання, що громадськість почне критично мислити та виходити з інформаційного шуму.

“На жаль, ми розуміємо, що зараз, коли почалася передвиборча гонитва, всі намагаються піаритися на всьому, зважаючи на те, що основна електоральна група — прості люди, які не можуть критично оцінити будь-яку дію і подію. Тому всі пробивають собі дірки для „орденов и медалей“, всі б’ють себе кулаком у груди та говорять „це зробив я“, і тому маємо ситуацію, коли експертне середовище до цього критично ставиться”, — додав він.

Нагадаємо, танкер Delfi лежав біля берегів Одеси з осені минулого року. Ані судновласник, ані місцева влада впоратися з проблемою не могли. У серпні Президент Володимир Зеленский доручив цим займатися міністру інфраструктури. На допомогу прийшли дві компанії “Трансшип” і “Бруклін — Київ”, які вчора, 26 серпня, підняли Delfi і поставили його на кіль.

Водночас мер Одеси заявив, що всі роботи по підняттю Delfi контролював він особисто.