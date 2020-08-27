Эксперт о пиаре Труханова на Delfi: он поддерживает тренд пиариться на чужих достижениях перед выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов поддерживает общенациональный тренд пиариться на чужих делах в предвыборной гонке. Такое мнение высказал политический эксперт Виктор Бабиренко УНН.
"Теперь, кстати, это становится трендом. Кто бы что не сделал, сразу находится несколько человек, которые объявляют, что это они сделали, что это победа, а не зрада. Зрада - это другие, а мы победили. И, конечно, Труханов совсем не исключение - это сейчас такой общий национальный тренд", - пояснил политический эксперт.
Также Бабиренко выразил надежду, что общественность начнет критически мыслить и выходить из информационного шума.
"К сожалению, мы понимаем, что сейчас, когда началась предвыборная гонка, все пытаются пиариться на всем, несмотря на то, что основная электоральная группа - простые люди, которые не могут критически оценить любое действие и событие. Поэтому все пробивают себе дырки для "орденов и медалей", все бьют себя кулаком в грудь и говорят "это сделал я", и потому имеем ситуацию, когда экспертная среда к этому критически относится", - добавил он.
Напомним, танкер Delfi лежал у берегов Одессы с осени прошлого года. Ни судовладелец, ни местные власти справиться с проблемой не могли. В августе Президент Владимир Зеленский поручил этим заниматься министру инфраструктуры. На помощь пришли две компании "Трансшип" и "Бруклин - Киев", которые вчера, 26 августа, подняли Delfi и поставили его на киль.
В то же время мэр Одессы заявил, что все работы по поднятию Delfi контролировал он лично.