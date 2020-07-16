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Експерт про офшорні схеми на трансферах футболістів: "бо в нас так звик “гратися” олігархат"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Трансфери українських футболістів, зокрема ФК “Динамо” відбуваються через офшорні компанії, про що інформував портал “UA. Футбол”. Це схема уникнення сплати податків, каже політолог Володимир Цибулько, яка діє давно і безкарно по відношенню до українських олігархів, адже ще до цивілізованих фінансових відносин вони не звикли, передає УНН.

“Спорт це елемент шоу-бізнесу, а шоу-бізнес завжди був у сірій зоні для оподаткування. Це така “дорога іграшка” для олігарха”, - вважає він і додає, що привести цю сферу до якогось фінансового стандарту досить важко.

“З точки зору того ж олігархату – офшори це цивільна схема, а ФК - іграшки, які не можуть бути цивілізованим бізнесом.

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Переуступка прав на футболіста коштує кілька мільйонів доларів, а інколи десятки мільйонів доларів. І здавалося б, що це мало якось позначатися на українській економіці, та на виході ми по суті маємо “сіру схему”, яка до оподаткування не надається”, - пояснює Цибулько.

За його словами, доки в олігархат, який володіє футбольними клубами буде продовжувати ставитися до спорту, як до шоу-бізнесу і як до “дорогої іграшки”, доти це ніколи не стане повноцінною економікою.

Крім того Цибулько вважає, що український спорт має запроваджувати цивілізовані фінансові відносини, інакше “ніколи високих досягнень у нас не буде”.

Зауважимо, що даними німецьких журналістів, ФК “Динамо” через офшори купило і продало футболістів на суму 342 млн євро.

Нагадаємо, що ДБР розслідує проти керівництва клубу кримінальне провадження через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Схема ухилення полягає у виплаті мінімальних "білих" і значних "сірих" заробітних плат футболістам теж через офшори.

Належить ФК – олігархам братам Ігорю та Григорію Суркісам.

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