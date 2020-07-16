Експерт про офшорні схеми на трансферах футболістів: "бо в нас так звик “гратися” олігархат"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Трансфери українських футболістів, зокрема ФК “Динамо” відбуваються через офшорні компанії, про що інформував портал “UA. Футбол”. Це схема уникнення сплати податків, каже політолог Володимир Цибулько, яка діє давно і безкарно по відношенню до українських олігархів, адже ще до цивілізованих фінансових відносин вони не звикли, передає УНН.
“Спорт це елемент шоу-бізнесу, а шоу-бізнес завжди був у сірій зоні для оподаткування. Це така “дорога іграшка” для олігарха”, - вважає він і додає, що привести цю сферу до якогось фінансового стандарту досить важко.
“З точки зору того ж олігархату – офшори це цивільна схема, а ФК - іграшки, які не можуть бути цивілізованим бізнесом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Динамо" повторило антирекорд за кількістю пробитих пенальті по власним воротам
Переуступка прав на футболіста коштує кілька мільйонів доларів, а інколи десятки мільйонів доларів. І здавалося б, що це мало якось позначатися на українській економіці, та на виході ми по суті маємо “сіру схему”, яка до оподаткування не надається”, - пояснює Цибулько.
За його словами, доки в олігархат, який володіє футбольними клубами буде продовжувати ставитися до спорту, як до шоу-бізнесу і як до “дорогої іграшки”, доти це ніколи не стане повноцінною економікою.
Крім того Цибулько вважає, що український спорт має запроваджувати цивілізовані фінансові відносини, інакше “ніколи високих досягнень у нас не буде”.
Зауважимо, що даними німецьких журналістів, ФК “Динамо” через офшори купило і продало футболістів на суму 342 млн євро.
Нагадаємо, що ДБР розслідує проти керівництва клубу кримінальне провадження через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Схема ухилення полягає у виплаті мінімальних "білих" і значних "сірих" заробітних плат футболістам теж через офшори.
Належить ФК – олігархам братам Ігорю та Григорію Суркісам.