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4 марта, 13:25 • 109861 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101859 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102539 просмотра

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Эксперт об офшорных схемах на трансферах футболистов: "потому что у нас так привык "играть" олигархат"

Эксперт об офшорных схемах на трансферах футболистов: "потому что у нас так привык "играть" олигархат"

Киев  •  УНН

 • 10599 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Трансферы украинских футболистов, в частности ФК "Динамо" проходят через оффшорные компании, о чем информировал портал "UA. Футбол". Это схема уклонения от уплаты налогов, говорит политолог Владимир Цыбулько, которая действует давно и безнаказанно по отношению к украинским олигархам, ведь еще к цивилизованным финансовым отношениям они не привыкли, передает УНН.

"Спорт это элемент шоу-бизнеса, а шоу-бизнес всегда был в серой зоне для налогообложения. Это такая "дорогая игрушка" для олигарх ", - считает он и добавляет, что привести эту сферу к какому-то финансовому стандарту довольно трудно.

"С точки зрения того же олигархата - оффшоры это гражданская схема, а ФК - игрушки, которые не могут быть цивилизованным бизнесом.

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Переуступка прав на футболиста стоит несколько миллионов долларов, а иногда десятки миллионов долларов. И казалось бы, что это должно как-то сказываться на украинской экономике, и на выходе мы по сути имеем "серую схему", которая к налогообложению не предоставляется", - объясняет Цыбулько.

По его словам, пока в олигархат, который обладает футбольными клубами будет продолжать относиться к спорту, как к шоу-бизнесу и как к "дорогой игрушке", до того это никогда не станет полноценной экономикой.

Кроме того Цыбулько считает, что украинский спортдолжен вводить цивилизованные финансовые отношения, иначе "никогда высоких достижений у нас не будет".

Заметим, что данным немецких журналистов, ФК "Динамо" через оффшоры купило и продало футболистов на сумму 342 млн евро.

Напомним, что ГБР расследует против руководства клуба уголовное производство из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Схема уклонения заключается в выплате минимальных "белых" и значительных "серых" заработных плат футболистам тоже через офшоры.

Принадлежит ФК - олигархам братьям Игорю и Григорию Суркису.

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