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Експерт про хаотичну забудову Києва: немає нормального Генплану, але є хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Днями мера Києва Віталія Кличка в черговий раз звинуватили в "змові із забудовниками". На цей раз ГО "Стоп беззаконню" заявила про незаконне будівництво ЖК по вул. Болсуновських, 8. Активісти вийшли на вуличний протест, але про реакцію столичної влади поки не відомо. Основну ж проблему хаотичної забудови міста, експерти вбачають у відсутності доопрацьованого генплану, який мерія не дивлячись на всі свої обіцянки, так і не зробила. Про це в коментарі УНН розповів експерт з питань нерухомості Сергій Костецький.

Експерт про хаотичну забудову Києва: немає нормального Генплану, але є хабарі

"Проблема ця комплексна. Але перший момент - у нас неправильний генплан. Його давно пора було доопрацювати, але цього київська влада так і не зробила. Зараз як генплан затверджується: є якись майданчик, зона, шматок землі - і забудовник вирішує будувати там комерційний або житловий будинок. А потім у нас починаються проблеми з комунікаціями і з очисними спорудами. Реально не вистачає потужностей.

Якщо ми говоримо про те, що є, то по суті генплану у нас немає нормального. Будують там, де хочуть, чи не прораховуючи наперед ні екологічний фактор, ні пропускну здатність доріг", - розповів експерт.

За його словами, хаотична забудова Києва сьогодні також "пов'язана безпосередньо з корупцією і хабарами".

Костецький пояснює, що у нормальних генпланах розвиток і забудову міста передбачають на 20 років вперед і потім не відступають ні на міліметр від затвердженої концепції.

"Тому що там чітко все повинно бути прораховано. У нас цього і близько немає, і вже слабо віриться, що буде", - резюмував він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мерія Києва відмовляється брати на баланс нові садки і школи у забудовників - експерт

Нагадаємо, що команда Кличка заявляла про намір затвердити новий Генплан Києва ще влітку 2014 року.

Зараз формально в Києві діє Генеральний план, затверджений Київрадою ще 28 березня 2002 року. Розрахований він до кінця 2020 року.

Проект нового Генплану в грудні 2019 року було презентовано Кличком на форумі "Майбутнє Києва". Тоді, він представив тільки презентацію документа без повного його тексту. Йшлося про план до 2040 року, проте такий документ досі відсутній на сайті КМДА в розділі "Генеральний план".

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