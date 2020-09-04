Эксперт о хаотичной застройке Киева: нет нормального Генплана, но есть взятки

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На днях мэра Киева Виталия Кличко в очередной раз обвинили в "сговоре с застройщиками". На этот раз ОО "Стоп беспределу" заявила о незаконном строительстве ЖК по ул. Болсуновских, 8. Активисты вышли на уличный протест, но о реакции столичной власти пока не известно. Основную же проблему хаотичной застройки города, эксперты видят в отсутствии доработанного генплана, который мэрия несмотря на все свои обещания, так и не сделала. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам недвижимости Сергей Костецкий.