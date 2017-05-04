Експерт про демонтаж незаконних газових заправок в Києві: конфліктно, болісно, але ефективно
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У минулому році орендарі "газових" бочок, які були встановлені без дозвільної документації, недоплатили в бюджет міста Києва близько 70 млн грн. Про це в блозі написав експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн, передає УНН.
"За оцінками мерії, за площу, яку займали 350 заправок, в 2016 році місто недоотримало близько 70 млн грн. Незаконне використання міських комунікацій, зарплати в конвертах персоналу таких АЗС, розбиті незліченним числом газовозів столичні дороги і так далі - це нові і нові пробоїни в столичній скарбниці", - написав він.
А.Куюн зазначив, що в зв'язку з нанесеними столичному бюджету збитками, місцева влада прийняла рішення демонтувати "газові" бочки, які були встановлені нелегально.
Так, згідно з даними А.Куюна, на сьогодні місто демонтувало 101 незаконну "газову" бочку, ще 249 одиниць були зняті власниками бізнесу самостійно.
У той же час, як відзначає експерт, власники не поспішають забирати обладнання зі штраф-майданчиків в зв'язку з тим, що потрібно попередньо відшкодувати витрати міста на демонтаж.
"Обраний владою метод вирішення проблеми конфліктний, болючий, але ефективний. Розраховується на зростання продажів через легальні станції, що підтверджується ажіотажем, що виник на них. Між тим очевидно, що частина обсягів піде в область, куди вже перебралися багато столичних нелегалів", - резюмував він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в КМДА обіцяють, що демонтовані близько 300 нелегальних АГЗП після Євробачення не поновлять свою роботу.
Додамо, що легальні оператори ринку пального підтримали ініціативу КМДА демонтувати всі нелегальні АГЗП в столиці.