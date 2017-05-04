Эксперт о демонтаже незаконных газовых заправок в Киеве: конфликтно, болезненно, но эффективно
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В прошлом году арендаторы "газовых" бочек, которые были установлены без разрешительной документации, недоплатили в бюджет города Киева порядка 70 млн грн. Об этом в блоге написал эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн, передает УНН.
"По оценкам мэрии, за площадь, которую занимали 350 заправок, в 2016 году город недополучил порядка 70 млн грн. Незаконное использование городских коммуникаций, зарплаты в конвертах персоналу таких АЗС, разбитые несметным числом газовозов столичные дороги и так далее — это новые и новые пробоины в столичной казне", - написал он.
А.Куюн отметил, что в связи с нанесенными столичному бюджету убитками, местная власть приняла решение демонтировать "газовые" бочки, которые были установлены нелегально.
Так, согласно данным А.Куюна, на сегодня город демонтировал 101 незаконную "газовую" бочку, еще 249 единиц были сняты владельцами бизнеса самостоятельно.
В то же время, как отмечает эксперт, владельцы не спешат забирать оборудование со штраф-площадок в связи с тем, что нужно предварительно возместить затраты города на демонтаж.
"Выбранный властями метод решения проблемы конфликтный, болезненный, но эффективный. Расчет делается на рост продаж через легальные станции, что подтверждается возникшим ажиотажем на них. Между тем очевидно, что часть объемов уйдет в область, куда уже перебрались многие столичные нелегалы", - резюмировал он.
Напомним, как сообщал УНН, в КГГА обещают, что демонтированные около 300 нелегальных АГЗП после Евровидения не возобновят свою работу.
Добавим, что легальные операторы рынка горючего поддержали инициативу КГГА демонтировать все нелегальные АГЗП в столице.