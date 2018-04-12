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Експерт пояснив, як використовувати контейнери для небезпечних відходів

Експерт пояснив, як використовувати контейнери для небезпечних відходів

Київ • УНН

 • 8060 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Контейнери для небезпечних відходів призначені виключно для збору батарейок, непошкоджених термометрів і ламп “економок”. Про це в коментарі УНН повідомив голова Асоціації утилізаторів небезпечних відходів Кирило Косоуров.

"Поводження із відходами найефективніше тоді, коли відбувається глибоке сортування за видами відходів. Натомість, у Києві, а раніше в Обухові, були прикрі випадки із використанням нещодавно встановлених контейнерів для збору небезпечних відходів - один із них було пошкоджено.

Я хочу нагадати, що у цих контейнерах можна лишати елементи живлення і побутові ртутьвмісні лампи, тобто - так звані "економки". Наголошую, що у дані контейнери не можна скидати 60 см і 120 см лампи", - пояснив Косоуров.

Експерт наголосив, що встановлені контейнери передбачені лише для дрібних небезпечних відходів, які більше не придатні у домашньому побуті.

"Якщо йдеться про відходи підприємства чи офісу - їх можна здати збирачам та утилізаторам небезпечних відходів, представництва яких діють у великих містах України", - зазначив Косоуров.

Нагадаємо, розбиті ртутні термометри приймає “Київська служба порятунку”, а цілі – “Київкомунсервіс”.

Раніше УНН повідомляв, що донедавна в країні були відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення.

Позбутися токсичних відходів людям допомагали волонтери і компанії — утилізатори небезпечних відходів. Зокрема, в Обухові такі контейнери в квітні 2017 встановила компанія “Тарком Екосервіс” за сприяння місцевої влади. Відтоді жителі міста і лікарні здали 2,5 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 174 кг використаних батарейок

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