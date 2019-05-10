Експерт пояснив, у яке житло краще інвестувати

За словами експерта, для інвестування краще приглядатися до житла на первинному ринку, або ж у новобудовах, введених в експлуатацію.

"Первинний ринок - це коли ви вносите інвестиції, і забудовник за ваші гроші будує і передає вам квартиру. Вторинний ринок - не важливо, нова або стара, це коли у людини відразу з'являється право власності. Тому я б сказав так: найкраще купувати на первинному ринку, якщо у вас є можливість десь жити і чекати, поки будівельники будуть добудовувати. Адже це рік-два. Або ж, якщо немає такої можливості - мати можливість у нових будинках, які недавно були введені в експлуатацію", - роз'яснив Несін.

Експерт пояснив, що старі будинки, зокрема хрущовки, не підходять для збереження грошей.

"З однієї простої причини: такі квартири, які називаються будинки хрущовського типу, - на них ціна буде лише падати, а все-таки це вкладення грошей, і ви їх вкладаєте з якоюсь перспективою. Тому - тільки нове житло", - вважає експерт.

Нагадаємо, УНН писав про можливості інвестування у житлову нерухомість. Найбільш вигідним у цьому аспекті називають житло в новобудовах, придбане безпосередньо у будівельної компанії. Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, інвестувати в житлову нерухомість можна, маючи лише 30% від загальної вартості квартири.

За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більший, і ціна нижча.

"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми як забудовник усі розрахунки ведемо у гривні, а купівлі на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.

Слід зазначити, що "Київміськбуд" активно працює над зведенням 66 нових будинків, окрім того у цьому році почнеться робота ще над 4 новими проектами.

Загальний будівельний заділ компанії станоівить 70 проектів - 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.