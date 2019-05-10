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Эксперт пояснил, в какое жилье лучше инвестировать

Эксперт пояснил, в какое жилье лучше инвестировать

Киев  •  УНН

 • 8338 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Жилье в новостройках подходит для инвестирования, а вот хрущевки будут только дешеветь. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт Виктор Несин.

По словам эксперта, для инвестирования лучше присматривать жилье на первичном рынке, либо же в новостройках, введенных в эксплуатацию.

"Первичный рынок - это когда вы вносите инвестиции, и застройщик за ваши деньги строит и передает вам квартиру. Вторичный рынок - не важно, новая или старая, это когда у человека сразу появляется право собственности. Поэтому я бы сказал так: лучше всего приобретать на первичном рынке, если у вас есть возможность где-то жить и ждать, пока строители будут достраивать. Ведь это год-два. Или же, если нет такой возможности - приобретать возможность в новых домах, которые недавно были введены в эксплуатацию", - разъяснил Несин.

Эксперт пояснил, что старые дома, в частности хрущевки, не подходят для сохранения денег.

"По одной простой причине: такие квартиры, которые называются дома хрущевского типа, - на них цена будет только падать, а все-таки это вложение денег, и вы их вкладываете с какой-то перспективой. Поэтому - только новое жилье", - считает эксперт.

Напомним, УНН писал о возможностях инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодным в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно у строительной компании. Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, инвестировать в жилую недвижимость можно, имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.

По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства – тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

"На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" – до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы как застройщик все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет", - пояснила Маркова.

Следует отметить, что "Киевгорстрой" активно работает над возведением 66 новых домов, кроме того в этом году начнется работа еще над 4 новыми проектами.

Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.

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