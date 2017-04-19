Експерт пояснив чому насіння "Semki" та “Клацні сємки” не відповідають вимогам якості

“Справа в тому, що у нас є проблеми з екологією. І через те, що у нас занижені мірки за контролем якості продукції, ми іноді не можемо навіть поставити її на іноземний ринок. Що стосується у даному випадку насіння, то проблема у тому, що тут немає лабораторій, які обов’язково мають їх перевіряти.

Виробник насіння сам обирає лабораторію, до якої подає саме ті партії, які він бажає. Наприклад, я знаю, що у мене є проблеми на полях Полтавщини, то я їх не подаю. Але в мене немає проблем з насінням на Чернігівщині, то я їх і подаю на експертизу як продукцію, яка виробляється на усіх полях. Держава перевіряє вибірково продукцію, яка продається. Тому виробники вибирають самі лабораторію, а потім фактично окрім виробника ніхто і не може себе перевірити.

Загалом же, якби відхилення по міді були у зарубіжних виробників насіння, то це б мене здивувало, а у вітчизняних — нічого дивного”, — сказав він.

За словами О.Дорошенка, з 2014 року кожен виробник в Україні робить те, що йому заманеться.

“І є проблеми з якістю. Взагалі, за оцінками експертів десь половина нашого ринку харчування є контрафактною. Тобто, це означає те, що ми бачимо на етикетках не відповідає тому що є всередині. Держпродспоживслужба, звісно може вийти на перевірку, але поки вона вийде, не факт, що там буде та ж партія товару”, — додав експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у рамках соціального експерименту УНН щодо перевірки якості продуктів харчування до Державного центру сертифікації та експертизи якості сільськогосподарської продукції були передані закуплені в столичних супермаркетах зразки снеків різних виробників: насіння, горішки та сухарики. За підсумками їх тестування лаборанти виявили вміст токсичного елементу міді в насінні ТМ “Semki” та “Клацні сємки” (ТМ “Повна чаша”).