Эксперт объяснил почему семена "Semki" и "Клацни семки" не соответствуют требованиям качества

"Дело в том, что у нас есть проблемы с экологией. И потому, что у нас занижены мерки по контролю качества продукции, мы иногда не можем даже поставить ее на иностранный рынок. Что касается в данном случае семечек, то проблема в том, что здесь нет лабораторий, которые обязательно должны их проверять.

Производитель семечек сам выбирает лабораторию, в которую подает именно те партии, которые он желает. Например, я знаю, что у меня есть проблемы на полях Полтавщины, то я их не подаю. Но у меня нет проблем с семечками на Черниговщине, то я их и подаю на экспертизу как продукцию, которая производится на всех полях. Государство проверяет выборочно продукцию, которая продается. Поэтому производители выбирают сами лабораторию, а затем фактически кроме производителя никто и не может себя проверить.

В целом же, если бы отклонения по меди были в зарубежных производителей семечек, то это бы меня удивило, а в отечественных - ничего удивительного", - сказал он.

По словам О.Дорошенка, с 2014 года каждый производитель в Украине делает то, что ему заблагорассудится.

"И есть проблемы с качеством. Вообще, по оценкам экспертов около половины нашего рынка питания является контрафактной. То есть, это означает, что мы видим на этикетках не соответствует тому что есть внутри. Госпродпотреслужба, конечно может выйти на проверку, но пока она выйдет, не факт, что там будет та же партия товара", - добавил эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, в рамках социального эксперимента УНН по проверке качества продуктов питания в Государственный центр сертификации и экспертизы качества сельскохозяйственной продукции были переданы закуплены в столичных супермаркетах образцы снеков различных производителей: семечки, орешки и сухарики. По итогам их тестирования лаборанты обнаружили содержание токсичного элемента меди в семенах ТМ "Semki" и "щелкнет семечки" (ТМ "Полная чаша") .