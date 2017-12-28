Експерт пояснив, чому "мішенню" АМКУ постійно стають одні і ті ж оператори ринку палива

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У суспільстві поширена думка, що будь-яке підвищення цін на паливо — це злочинна змова операторів ринку. При цьому скільки б експерти не стверджували протилежне, наводячи як доказ цілком об’єктивні причини, зростання цін традиційно називають “необґрунтованим”. Про це в коментарі УНН розповів президент нафтогазової асоціації України (НАУ) Дмитро Кулик, коментуючи “проміжні” підсумки розслідування АМКУ щодо “газової справи”.