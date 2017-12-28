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Експерт пояснив, чому "мішенню" АМКУ постійно стають одні і ті ж оператори ринку палива

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У суспільстві поширена думка, що будь-яке підвищення цін на паливо — це злочинна змова операторів ринку. При цьому скільки б експерти не стверджували протилежне, наводячи як доказ цілком об’єктивні причини, зростання цін традиційно називають “необґрунтованим”. Про це в коментарі УНН розповів президент нафтогазової асоціації України (НАУ) Дмитро Кулик, коментуючи “проміжні” підсумки розслідування АМКУ щодо “газової справи”.

Експерт пояснив, чому "мішенню" АМКУ постійно стають одні і ті ж оператори ринку палива

За словами експерта, АМКУ, як правило, перевіряє тільки тих гравців ринку, які працюють легально, і самостійно надають комітету всю інформацію про свої дії.

“Антимонопольний комітет зобов’язаний реагувати на ситуацію, тому вони регулярно шукають винних. Всі ми розуміємо, що простіше працювати з тими гравцями ринку, хто добровільно надає необхідну інформацію. У результаті звинувачення в узгоджених антиконкурентних діях регулярно висловлюються одним і тим же компаніям, при тому, що ціни на нафтопродукти зростають у всіх без винятку нафтотрейдерів”, — зазначив Д.Кулик.

Президент НАУ побажав, щоб в наступному році “Комітет не обділяв своєю увагою інші роздрібні мережі АЗС в країні і щоб дійсно допомагав економіці рухатися в напрямку розвитку конкуренції, а не підміняв собою органи, які повинні займатися ціновим регулюванням”.

“На ринку потрібно навести порядок, але трохи іншими методами”, — резюмував Д.Кулик.

Нагадаємо, в АМКУ розповіли про проміжні підсумки розслідування “газової справи”. Поки як відповідачів у справі залучено сім юридичних осіб, що входять до групи “НАДІЯ”, три юридичні особи, що входять до групи “WOG” і дві юридичні особи, що входять до групи “ОККО”.

За словами експерта Г.Рябцева, претензії АМКУ до мереж ОККО і WOG (зокрема, звинувачення в змові) є способом тиску на сумлінних операторів.

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