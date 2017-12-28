Експерт пояснив, чому "мішенню" АМКУ постійно стають одні і ті ж оператори ринку палива
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У суспільстві поширена думка, що будь-яке підвищення цін на паливо — це злочинна змова операторів ринку. При цьому скільки б експерти не стверджували протилежне, наводячи як доказ цілком об’єктивні причини, зростання цін традиційно називають “необґрунтованим”. Про це в коментарі УНН розповів президент нафтогазової асоціації України (НАУ) Дмитро Кулик, коментуючи “проміжні” підсумки розслідування АМКУ щодо “газової справи”.
За словами експерта, АМКУ, як правило, перевіряє тільки тих гравців ринку, які працюють легально, і самостійно надають комітету всю інформацію про свої дії.
“Антимонопольний комітет зобов’язаний реагувати на ситуацію, тому вони регулярно шукають винних. Всі ми розуміємо, що простіше працювати з тими гравцями ринку, хто добровільно надає необхідну інформацію. У результаті звинувачення в узгоджених антиконкурентних діях регулярно висловлюються одним і тим же компаніям, при тому, що ціни на нафтопродукти зростають у всіх без винятку нафтотрейдерів”, — зазначив Д.Кулик.
Президент НАУ побажав, щоб в наступному році “Комітет не обділяв своєю увагою інші роздрібні мережі АЗС в країні і щоб дійсно допомагав економіці рухатися в напрямку розвитку конкуренції, а не підміняв собою органи, які повинні займатися ціновим регулюванням”.
“На ринку потрібно навести порядок, але трохи іншими методами”, — резюмував Д.Кулик.
Нагадаємо, в АМКУ розповіли про проміжні підсумки розслідування “газової справи”. Поки як відповідачів у справі залучено сім юридичних осіб, що входять до групи “НАДІЯ”, три юридичні особи, що входять до групи “WOG” і дві юридичні особи, що входять до групи “ОККО”.
За словами експерта Г.Рябцева, претензії АМКУ до мереж ОККО і WOG (зокрема, звинувачення в змові) є способом тиску на сумлінних операторів.