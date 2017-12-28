Эксперт пояснил, почему “мишенью” АМКУ постоянно становятся одни и те же операторы рынка топлива

По словам эксперта, АМКУ, как правило, проверяет только тех игроков рынка, которые работают легально, и самостоятельно предоставляют комитету всю информацию о своих действиях.

“Антимонопольный комитет обязан реагировать на ситуацию, поэтому они регулярно ищут виновных. Все мы понимаем, что проще работать с теми игроками рынка, кто добровольно предоставляет необходимую информацию. В итоге обвинения в согласованных антиконкурентных действиях регулярно высказываются одним и тем же компаниям, при том, что цены на нефтепродукты растут у всех без исключения нефтетрейдеров”, — отметил Д.Кулик.

Президент НАУ пожелал, чтобы в следующем году “Комитет не обделял своим вниманием другие розничные сети АЗС в стране и чтобы действительно помогал экономике двигаться в направлении развития конкуренции, а не подменял собой органы, которые должны заниматься ценовым регулированием”.

“На рынке нужно навести порядок, но немного другими методами”, — резюмировал Д.Кулик.

Напомним, в АМКУ рассказали о промежуточных итогах расследования “газового дела”. Пока в качестве ответчиков по делу привлечены семь юридических лиц, входящих в группу “НАДЕЖДА”, три юридических лица, входящие в группу “WOG” и два юридических лица, входящие в группу “ОККО”.

По словам эксперта Г.Рябцева, претензии АМКУ к сетям ОККО и WOG (в частности, обвинения в сговоре) является способом давления на добросовестных операторов.