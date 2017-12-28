Эксперт пояснил, почему “мишенью” АМКУ постоянно становятся одни и те же операторы рынка топлива

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38372 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 92096 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 108508 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 121634 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142075 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159107 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122577 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138639 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189693 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290868 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
79%
Популярные новости

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64078 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185763 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41150 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25761 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 25908 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185820 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 242909 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444525 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 397881 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482682 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 25953 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25805 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41187 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64108 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70344 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Эксперт пояснил, почему “мишенью” АМКУ постоянно становятся одни и те же операторы рынка топлива

Киев • УНН

 • 14595 просмотра

КИЇВ. 28 грудня. УНН. В обществе распространено мнение, что любое повышение цен на топливо — это преступный заговор операторов рынка. При этом сколько бы эксперты не утверждали обратное, приводя в доказательство вполне объективные причины, рост цен традиционно называют “необоснованным”. Об этом в комментарии УНН рассказал президент Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) Дмитрий Кулик, комментирую “промежуточные” итоги расследование АМКУ по “газовому делу”.

Эксперт пояснил, почему “мишенью” АМКУ постоянно становятся одни и те же операторы рынка топлива

По словам эксперта, АМКУ, как правило, проверяет только тех игроков рынка, которые работают легально, и самостоятельно предоставляют комитету всю информацию о своих действиях.

“Антимонопольный комитет обязан реагировать на ситуацию, поэтому они регулярно ищут виновных. Все мы понимаем, что проще работать с теми игроками рынка, кто добровольно предоставляет необходимую информацию. В итоге обвинения в согласованных антиконкурентных действиях регулярно высказываются одним и тем же компаниям, при том, что цены на нефтепродукты растут у всех без исключения нефтетрейдеров”, — отметил Д.Кулик.

Президент НАУ пожелал, чтобы в следующем году “Комитет не обделял своим вниманием другие розничные сети АЗС в стране и чтобы действительно помогал экономике двигаться в направлении развития конкуренции, а не подменял собой органы, которые должны заниматься ценовым регулированием”.

“На рынке нужно навести порядок, но немного другими методами”, — резюмировал Д.Кулик.

Напомним, в АМКУ рассказали о промежуточных итогах расследования “газового дела”. Пока в качестве ответчиков по делу привлечены семь юридических лиц, входящих в группу “НАДЕЖДА”, три юридических лица, входящие в группу “WOG” и два юридических лица, входящие в группу “ОККО”.

По словам эксперта Г.Рябцева, претензии АМКУ к сетям ОККО и WOG (в частности, обвинения в сговоре) является способом давления на добросовестных операторов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53