Експерт: оптимальний варіант вирішення конфлікту на Сході - це замороження конфлікту без застосування сили
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Для України оптимальним вирішенням конфлікту на Сході був би варіант замороженого конфлікту без застосування сили. Про це в ефірі на “5 каналі” науковий директор фонду “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” Олексій Гарань, передає УНН.
“З погляду порівняльної політології, для нас зараз був би оптимальним варіант „замороженого конфлікту“, але такого, коли не стріляють. У цьому разі у нас є такі приклади, як Кіпр, Придністров’я. Але зараз мені спадає на думку дещо інше, оскільки я щойно повернувся з Ізраїлю. Там я побачив, як уживаються різні релігії. Зокрема, так співпало, що спершу була Ханука (єврейське свято), католицьке Різдво, а потім — православне Різдво, і я побачив, як живуть поряд різні релігії, і живуть досить мирно”, — розповів експерт.
“Втім, перше, що я почув, коли приземлився, — це новина про теракт. Це доводить, що конфлікт насправді триває уже скільки років. І те, що мене вразило, — CNN показав, як це сприйняли у Секторі Газу. Для них це було свято. А перед цим, ми можемо згадати, що Ізраїль пішов на колосальні поступки саме в Секторі Газу, бо він ліквідував своє військове поселення. І це робилося силою, бо єврейські поселенці не хотіли виїжджати. Що вони отримали? Вони отримали при владі Хамас (правлячий палестинський ісламістський рух у Секторі Газа, визнаний терористичною організацією). Виходить, що можна йти на поступки, але ці поступки призводять до відповідної реакції з іншого боку. І це вже є урок для нас”, — сказав О. Гарань.