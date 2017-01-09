Експерт: оптимальний варіант вирішення конфлікту на Сході - це замороження конфлікту без застосування сили

“З погляду порівняльної політології, для нас зараз був би оптимальним варіант „замороженого конфлікту“, але такого, коли не стріляють. У цьому разі у нас є такі приклади, як Кіпр, Придністров’я. Але зараз мені спадає на думку дещо інше, оскільки я щойно повернувся з Ізраїлю. Там я побачив, як уживаються різні релігії. Зокрема, так співпало, що спершу була Ханука (єврейське свято), католицьке Різдво, а потім — православне Різдво, і я побачив, як живуть поряд різні релігії, і живуть досить мирно”, — розповів експерт.

“Втім, перше, що я почув, коли приземлився, — це новина про теракт. Це доводить, що конфлікт насправді триває уже скільки років. І те, що мене вразило, — CNN показав, як це сприйняли у Секторі Газу. Для них це було свято. А перед цим, ми можемо згадати, що Ізраїль пішов на колосальні поступки саме в Секторі Газу, бо він ліквідував своє військове поселення. І це робилося силою, бо єврейські поселенці не хотіли виїжджати. Що вони отримали? Вони отримали при владі Хамас (правлячий палестинський ісламістський рух у Секторі Газа, визнаний терористичною організацією). Виходить, що можна йти на поступки, але ці поступки призводять до відповідної реакції з іншого боку. І це вже є урок для нас”, — сказав О. Гарань.