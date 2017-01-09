Эксперт: оптимальный вариант решения конфликта на Востоке - это замораживание конфликта без применения силы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Для Украины оптимальным решением конфликта на Востоке был бы вариант замороженного конфликта без применения силы. Об этом в эфире "5 канала" сказал научный директор фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива "Алексей Гарань, передает УНН.
"С точки зрения сравнительной политологии, для нас сейчас был бы оптимальным вариант" замороженного конфликта ", но такого, когда не стреляют. В этом случае у нас есть такие примеры, как Кипр, Приднестровье. Но сейчас мне приходит в голову несколько иное, поскольку я только что вернулся из Израиля. Там я увидел, как уживаются разные религии. В частности, так совпало, что сначала была Ханука (еврейский праздник), католическое Рождество, а потом - православное Рождество, и я увидел, как живут рядом разные религии, и живут довольно мирно ", - рассказал эксперт.
"Впрочем, первое, что я услышал, когда приземлился, - это новость о теракте. Это доказывает, что конфликт на самом деле продолжается уже сколько лет. И то, что меня поразило, - CNN показал, как это восприняли в Секторе Газа. Для них это был праздник. А перед этим, мы можем вспомнить, что Израиль пошел на колоссальные уступки именно в секторе Газа, потому что он ликвидировал свое военное поселение. И это делалось силой, потому что еврейские поселенцы не хотели уезжать. Что они получили? Они получили у власти Хамаса ( палестинское исламистское движение в секторе Газа, признано террористической организацией). Получается, что можно идти на уступки, но эти уступки приводят к соответствующей реакции с другой стороны. И это уже урок для нас ", - сказал А. Гарань.