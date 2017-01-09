Эксперт: оптимальный вариант решения конфликта на Востоке - это замораживание конфликта без применения силы

"С точки зрения сравнительной политологии, для нас сейчас был бы оптимальным вариант" замороженного конфликта ", но такого, когда не стреляют. В этом случае у нас есть такие примеры, как Кипр, Приднестровье. Но сейчас мне приходит в голову несколько иное, поскольку я только что вернулся из Израиля. Там я увидел, как уживаются разные религии. В частности, так совпало, что сначала была Ханука (еврейский праздник), католическое Рождество, а потом - православное Рождество, и я увидел, как живут рядом разные религии, и живут довольно мирно ", - рассказал эксперт.

"Впрочем, первое, что я услышал, когда приземлился, - это новость о теракте. Это доказывает, что конфликт на самом деле продолжается уже сколько лет. И то, что меня поразило, - CNN показал, как это восприняли в Секторе Газа. Для них это был праздник. А перед этим, мы можем вспомнить, что Израиль пошел на колоссальные уступки именно в секторе Газа, потому что он ликвидировал свое военное поселение. И это делалось силой, потому что еврейские поселенцы не хотели уезжать. Что они получили? Они получили у власти Хамаса ( палестинское исламистское движение в секторе Газа, признано террористической организацией). Получается, что можно идти на уступки, но эти уступки приводят к соответствующей реакции с другой стороны. И это уже урок для нас ", - сказал А. Гарань.