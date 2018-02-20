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Експерт назвав продукти, які подорожчають у 2018 році

Експерт назвав продукти, які подорожчають у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом 2018 року вартість споживчого кошику зростатиме. Про це у коментарі УНН повідомив директор Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.

Найбільше подорожчають м’ясо та овочі, вважає експерт.

“Цього року м’ясні продукти будуть у списку лідерів зростання цін. М’ясо в Україні буде дорожчати протягом усього року. Поряд з цим, досить відчутно зростатимуть ціни на овочі, але лише протягом перших двох місяців року. У підсумку, серед усіх соціальних продуктів харчування м’ясо та овочі стануть лідерами зростання цін у річному вимірі”, — повідомив О.Дорошенко.

Ключовими факторами зростання цін на продукти харчування є інфляція, скасування державного регулювання цін та підвищення мінімальної заробітної плати, пояснив експерт.

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