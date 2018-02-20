Експерт назвав продукти, які подорожчають у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом 2018 року вартість споживчого кошику зростатиме. Про це у коментарі УНН повідомив директор Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.
Найбільше подорожчають м’ясо та овочі, вважає експерт.
“Цього року м’ясні продукти будуть у списку лідерів зростання цін. М’ясо в Україні буде дорожчати протягом усього року. Поряд з цим, досить відчутно зростатимуть ціни на овочі, але лише протягом перших двох місяців року. У підсумку, серед усіх соціальних продуктів харчування м’ясо та овочі стануть лідерами зростання цін у річному вимірі”, — повідомив О.Дорошенко.
Ключовими факторами зростання цін на продукти харчування є інфляція, скасування державного регулювання цін та підвищення мінімальної заробітної плати, пояснив експерт.