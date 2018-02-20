Эксперт назвал продукты, которые подорожают в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение 2018 года стоимость потребительской корзины будет расти. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Больше всего подорожают мясо и овощи, считает эксперт.
"В этом году мясные продукты будут в списке лидеров роста цен. Мясо в Украине будет дорожать в течение всего года. Наряду с этим, весьма ощутимо будут расти цены на овощи, но только в течение первых двух месяцев года. В итоге среди всех социальных продуктов питания мясо и овощи станут лидерами роста цен в годовом измерении", - сообщил А.Дорошенко.
Ключевыми факторами роста цен на продукты питания являются инфляция, отмена государственного регулирования цен и повышение минимальной заработной платы, пояснил эксперт.