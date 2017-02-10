Експерт: криза у банківському секторі сприяє активізації ринку нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Криза в банківському секторі сприяла активізації ринку нерухомості. В українців знизився рівень довіри до банків і вони активніше стали вкладати заощадження у нерухомість. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Денис Шульга.
“Ринок нерухомості по Києву та і по всій Україні пішов угору через банківську кризу. Закрилось понад 80 банків, у людей впала довіра до банківської системи і вони почали вкладати гроші у нерухомість, щоб отримати прибуток і придбати власне житло”, — сказав експерт.
Д.Шульга вважає, що найближчим часом не варто очікувати зниження вартості житла.
“Я думаю, що ціни на нерухомість точно знижуватись не будуть, а от рости — потроху будуть, але все залежатиме від економічної ситуації, від політичної, від ситуації на сході, із кредитуванням міжнародним і так далі, що важко спрогнозувати”, — зауважив експерт.
Нагадаємо, експерти вважають, що житло, а особливо новобудови, є найкращою сферою інвестування та збереження накопичень для населення, особливо в умовах кризи банківської системи.
Однак, при придбанні житла фахівці радять ретельно вивчити історію і репутацію забудовника. Наприклад, найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” має вже понад 60-річну історію успішної реалізації проектів. Тим більше, що за словами голови правління — президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку будує компанія, зафіксована в гривні, і іншого бути не може.
“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє „Київміськбуд“ — безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, адже через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо останнім часом долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, — зазначив І.Кушнір.