Эксперт: кризис в банковском секторе способствует активизации рынка недвижимости

“Рынок недвижимости по Киеву и по всей Украине пошел вверх из-за банковского кризиса. Закрылись более 80 банков, у людей упало доверие к банковской системе и они начали вкладывать деньги в недвижимость, чтобы получить прибыль и приобрести собственное жилье”, — сказал эксперт.

Д.Шульга считает, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения стоимости жилья.

“Я думаю, что цены на недвижимость точно снижаться не будут, а вот расти — понемногу будут, но все будет зависеть от экономической ситуации, от политической, от ситуации на востоке, с международным кредитованием и так далее, что трудно спрогнозировать”, — отметил эксперт.

Напомним, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является наилучшей сферой инвестирования и сохранения накоплений для населения, особенно в условиях кризиса банковской системы.

Однако, при приобретении жилья специалисты советуют тщательно изучить историю и репутацию застройщика. Например, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” имеет более чем 60-летнюю историю успешной реализации проектов. Тем более, что по словам главы правления — президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

“Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает “Киевгорстрой” — непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выигрываем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, ведь через курс доллара дорожают строительные материалы. Но если в последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%”, — отметил И.Кушнир.