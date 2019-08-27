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Експерт: добровільна екологічна сертифікація сприяє модернізації аграрного сектору

Експерт: добровільна екологічна сертифікація сприяє модернізації аграрного сектору

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Проходження добровільної екологічної сертифікації за міжнародними стандартами допомагає модернізації українського аграрного сектору й агрогосподарств різного масштабу, що орієнтовані на експорт або є підрядниками компаній, які займаються експортною діяльністю. Про це у своєму блозі на сайті НВ розповів Олександр Семенець, головний еколог агроіндустріального холдингу МХП, три підприємства якого вже пройшли добровільну сертифікацію за міжнародним стандартом ISCC EU, передає УНН.

За словами експерта, великі українські та міжнародні компанії взяли за правило проходити цю добровільну сертифікацію – в країні вже є десятки підприємств, що підтвердили свою відповідність глобальним екологічним стандартам.

"Компанії-власники такого сертифіката надають методологічну підтримку своїм незалежним постачальникам, щоб вони могли підтвердити міжнародним аудиторам свою повну прозорість і відповідність світовим практикам ведення бізнесу. Якщо врахувати, що кожна велика іноземна компанія-виробник має десятки, а часом і сотні українських підрядників, то така сертифікація стає потужним каталізатором модернізації технологій, процесів і процедур агрогосподарств по всьому ланцюжку поставок. Крім того, такий суворий аудит є мотивацією до прозорості бізнес-діяльності середніх і малих господарств і компаній", — пояснює масштаби та значущість ефекту від добровільної сертифікації для української аграрної індустрії Олександр Семенець.

Стандарт International Sustainability and Carbon Certification — програма добровільної сертифікації виробників і постачальників, яка створена на основі Європейської директиви про поновлювані джерела енергії (RED) та охоплює широкий спектр виробничо-агрономічних, управлінських, логістичних, екологічних і соціальних аспектів виробництва біомаси. Наявність сертифіката ISCC EU підтверджує можливість "стикування" екологічної етики та практики компаній-виробників з бізнес-етикою та практиками компаній-постачальників товарів і послуг. Це суттєво розширює експортний потенціал українських виробників, а також підвищує вартість сертифікованої за стандартами ISCC EU продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках.

"Останніми роками потужним трендом у розвинутих країнах світу стала екологічна орієнтованість компаній. Справа навіть не в тому, що цього від них вимагають закони даних країн. Екологічна орієнтованість — вимога споживачів, які симпатизують соціально активним компаніям і брендам, що турбуються про довкілля. Тому простим принципам корпоративної відповідальності — мати користь для суспільства та дбайливо ставитися до природних ресурсів — надають усе більшого значення", — пояснив суть глобального тренду Олександр Семенець, головний еколог холдингу МХП, продукція якого представлена на ринках 80 країн світу.

За його словами, добровільна сертифікація, яку проходять підприємства різного розміру, свідчить про те, що компанія або бренд не тільки самі дотримуються екологічно орієнтованої політики у своїй діяльності, але й вимагають цього від своїх партнерів і підрядників. Таким чином, сертифікат ISCC EU гарантує, що весь ланцюжок поставок компанії — внутрішні виробництва та практика зовнішніх підрядників — відповідає глобальним екологічним принципам. Ретельні перевірки міжнародних аудиторів органів сертифікації підтверджують, що в цьому ланцюжку немає дій чи процесів, які суперечать даним принципам.

"Це особливо важливо для великих міжнародних виробників у таких "репутаційно чутливих" галузях, як переробка аграрної продукції та виробництво продуктів харчування. Тут питання екологічного характеру та якості продукції нерозривно пов'язані", — підкреслив експерт.

Сертифікати ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification) визнають усі країни світу. Під час перевірки на відповідність вимогам стандарту ISCC EU аудитори органів сертифікації вивчають і оцінюють виробничо-логістичний цикл щодо належного зберігання та внесення добрив постачальниками сировини, дбайливого використання та захисту земельних і водних ресурсів, контролю й оцінки викидів парникових газів, які утворюються як у процесі вирощування зернових і олійних культур, так і в процесі їхньої переробки та транспортування. Крім цього, аудитори під час сертифікації за стандартом ISCC EU оцінюють прозорість закупівлі та руху товарів і послуг ланцюжком від виробника до споживача, дотримання національних і міжнародних стандартів охорони навколишнього середовища, охорони праці, корпоративної соціальної відповідальності.

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