Эксперт: добровольная экологическая сертификация способствует модернизации аграрного сектора

ukru
ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42696 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119087 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129776 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120954 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128116 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152856 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150959 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140821 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 201317 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

6 марта, 22:59 • 112530 просмотра
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 104814 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 96234 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 100845 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

03:10 • 109326 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 129448 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 142315 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 201317 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 182097 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 207162 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 117743 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 129575 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 131630 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 136002 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 131901 просмотра
Актуальное
Эксперт: добровольная экологическая сертификация способствует модернизации аграрного сектора

Эксперт: добровольная экологическая сертификация способствует модернизации аграрного сектора

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Прохождение добровольной экологической сертификации по международным стандартам помогает модернизации украинского аграрного сектора и агрохозяйств разного масштаба, кто ориентирован на экспорт или является подрядчиком компаний, которые занимаются экспортной деятельностью. Об этом в своем блоге на НВ рассказал Александр Семенец, главный эколог агроиндустриального холдинга МХП, три предприятия которого уже прошли добровольную сертификацию по международному эко-стандарту ISCC EU, передает УНН.

По словам эксперта, среди крупных украинских и международных компаний стало общепринятым правилом проходить эту добровольную сертификацию, а в стране уже насчитывается десятки компаний, подтвердивших свое соответствие глобальным экологическим стандартам.

"Компании-обладатели такого сертификата оказывают методологическую поддержку своим независимым поставщикам, чтобы они могли подтвердить международным аудиторам свою полную прозрачность и соответствие мировым практикам ведения бизнеса. Если учесть, что у каждой иностранной большой компании-производителя десятки, а может и сотни украинских подрядчиков, такая сертификация становится мощным катализатором модернизации технологий, процессов и процедур агрохозяйств по всей цепочке поставок. Кроме того, такой жесткий аудит становится мотивацией к прозрачности бизнес-деятельности хозяйств и компаний среднего и малого масштаба", — поясняет масштабы и значимость эффекта от добровольной сертификации для украинской аграрной индустрии Александр Семенец.

Стандарт International Sustainability and Carbon Certification — программа добровольной сертификации производителей и поставщиков, которая создана на основе Европейской директивы по возобновляемым источникам энергии (RED), и охватывает широкий спектр производственно-агрономических, управленческих, логистических, экологических и социальных аспектов производства биомассы. Наличие сертификата ISCC EU подтверждает возможность "стыковки" экологической этики и практики компаний-производителей с бизнес-этикой и практиками компаний-поставщиков товаров и услуг. Это, в свою очередь, существенно расширяет экспортный потенциал украинских производителей, а также повышает стоимость сертифицированной по стандартам ISCC EU продукции на внутреннем и внешних рынках.

"В последние годы мощным трендом в цивилизованных странах мира стала экологическая ориентированность компаний. И дело даже не в том, что этого от них требуют и законы стран. Экологическая ориентированность — требование потребителей, которые симпатизируют социально активным компаниям и брендам, проявляющим заботу о природе и окружающей среде. Потому простые принципы корпоративной ответственности — нести пользу обществу и бережно относиться к природным ресурсам — обретают все больший вес", — рассказал суть глобального тренда Александр Семенец, главный эколог холдинга МХП, продукция которого присутствует на рынках 80 стран мира.

По его словам, такая добровольная сертификация предприятиями разного масштаба свидетельствует о том, что компания или бренд не только сами придерживаются экологически ориентированной политики в своей деятельности, но и требует того же от своих партнеров и подрядчиков. Таким образом, сертификат ISCC EU гарантирует, что вся цепочка поставок компании — внутренние производства и практика внешних подрядчиков — соответствует глобальным экологическим принципам. Пристальные проверки международных аудиторов органов сертификации подтверждают, что в этой цепочке не скрываются действия или процессы, идущие в разрез этим принципам.

"Особенно важно это для крупных международных производителей в таких "репутационно чувствительных" отраслях, как переработка аграрной продукции и производство продуктов питания, — здесь вопросы экологического характера и качества продукции неразрывно связаны", — подчеркнул эксперт.

Сертификаты ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification) признают все страны мира. Во время проверки на соответствие требованиям стандарта ISCC EU аудиторы органов сертификации изучают и оценивают весь производственно-логистический цикл с точки зрения надлежащего хранения и внесения удобрений поставщиками сырья, бережного использования и защиты земельных и водных ресурсов, контроля и оценки выбросов парниковых газов, образующихся как в процессе выращивания зерновых и масличных культур, так и в процессе их переработки и транспортировки. Кроме этого, аудиторы при сертификации по стандарту ISCC EU оценивают прозрачность закупки и движения товаров и услуг по цепочке от производителя до потребителя, соблюдение национальных и международных стандартов охраны окружающей среды, охраны труда, корпоративной социальной ответственности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы