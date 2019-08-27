Эксперт: добровольная экологическая сертификация способствует модернизации аграрного сектора

По словам эксперта, среди крупных украинских и международных компаний стало общепринятым правилом проходить эту добровольную сертификацию, а в стране уже насчитывается десятки компаний, подтвердивших свое соответствие глобальным экологическим стандартам.

"Компании-обладатели такого сертификата оказывают методологическую поддержку своим независимым поставщикам, чтобы они могли подтвердить международным аудиторам свою полную прозрачность и соответствие мировым практикам ведения бизнеса. Если учесть, что у каждой иностранной большой компании-производителя десятки, а может и сотни украинских подрядчиков, такая сертификация становится мощным катализатором модернизации технологий, процессов и процедур агрохозяйств по всей цепочке поставок. Кроме того, такой жесткий аудит становится мотивацией к прозрачности бизнес-деятельности хозяйств и компаний среднего и малого масштаба", — поясняет масштабы и значимость эффекта от добровольной сертификации для украинской аграрной индустрии Александр Семенец.

Стандарт International Sustainability and Carbon Certification — программа добровольной сертификации производителей и поставщиков, которая создана на основе Европейской директивы по возобновляемым источникам энергии (RED), и охватывает широкий спектр производственно-агрономических, управленческих, логистических, экологических и социальных аспектов производства биомассы. Наличие сертификата ISCC EU подтверждает возможность "стыковки" экологической этики и практики компаний-производителей с бизнес-этикой и практиками компаний-поставщиков товаров и услуг. Это, в свою очередь, существенно расширяет экспортный потенциал украинских производителей, а также повышает стоимость сертифицированной по стандартам ISCC EU продукции на внутреннем и внешних рынках.

"В последние годы мощным трендом в цивилизованных странах мира стала экологическая ориентированность компаний. И дело даже не в том, что этого от них требуют и законы стран. Экологическая ориентированность — требование потребителей, которые симпатизируют социально активным компаниям и брендам, проявляющим заботу о природе и окружающей среде. Потому простые принципы корпоративной ответственности — нести пользу обществу и бережно относиться к природным ресурсам — обретают все больший вес", — рассказал суть глобального тренда Александр Семенец, главный эколог холдинга МХП, продукция которого присутствует на рынках 80 стран мира.

По его словам, такая добровольная сертификация предприятиями разного масштаба свидетельствует о том, что компания или бренд не только сами придерживаются экологически ориентированной политики в своей деятельности, но и требует того же от своих партнеров и подрядчиков. Таким образом, сертификат ISCC EU гарантирует, что вся цепочка поставок компании — внутренние производства и практика внешних подрядчиков — соответствует глобальным экологическим принципам. Пристальные проверки международных аудиторов органов сертификации подтверждают, что в этой цепочке не скрываются действия или процессы, идущие в разрез этим принципам.

"Особенно важно это для крупных международных производителей в таких "репутационно чувствительных" отраслях, как переработка аграрной продукции и производство продуктов питания, — здесь вопросы экологического характера и качества продукции неразрывно связаны", — подчеркнул эксперт.

Сертификаты ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification) признают все страны мира. Во время проверки на соответствие требованиям стандарта ISCC EU аудиторы органов сертификации изучают и оценивают весь производственно-логистический цикл с точки зрения надлежащего хранения и внесения удобрений поставщиками сырья, бережного использования и защиты земельных и водных ресурсов, контроля и оценки выбросов парниковых газов, образующихся как в процессе выращивания зерновых и масличных культур, так и в процессе их переработки и транспортировки. Кроме этого, аудиторы при сертификации по стандарту ISCC EU оценивают прозрачность закупки и движения товаров и услуг по цепочке от производителя до потребителя, соблюдение национальных и международных стандартов охраны окружающей среды, охраны труда, корпоративной социальной ответственности.