Експерт: 69% кандидатів на посади у Верховному Суді – діючі судді

“Близько 69% кандидатів — це діючі судді. Із них велика кількість — це судді вищій спеціалізованих судів. Вони бажають продовжити свою діяльність ту яку вони зараз здійснюють на посадах вищих суддів, але тепер перейти до Верховного Суду в зв’язку із тим, що вищі спеціалізовані суди ліквідуються,” — заявив І.П’ятак.

“Достатня кількість адвокатів, науковців та осіб, які мають великий стаж роботи в сфері права подалися на конкурс. Але на етапі допуску до конкурсу було доволі багато відсіяно таких осіб,” — додав він.