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Експерт: 69% кандидатів на посади у Верховному Суді – діючі судді

Експерт: 69% кандидатів на посади у Верховному Суді – діючі судді

Київ • УНН

 • 6006 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Близько 69% кандидатів на посади у Верховному Суді — діючі судді, переважно з вищих спеціалізованих судів. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив старший аналітик кампанії “Чесно. Фільтруй суд!” Іван П’ятак, передає УНН.

“Близько 69% кандидатів — це діючі судді. Із них велика кількість — це судді вищій спеціалізованих судів. Вони бажають продовжити свою діяльність ту яку вони зараз здійснюють на посадах вищих суддів, але тепер перейти до Верховного Суду в зв’язку із тим, що вищі спеціалізовані суди ліквідуються,” — заявив І.П’ятак.

“Достатня кількість адвокатів, науковців та осіб, які мають великий стаж роботи в сфері права подалися на конкурс. Але на етапі допуску до конкурсу було доволі багато відсіяно таких осіб,” — додав він.

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