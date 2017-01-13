Эксперт: 69% кандидатов на должности в Верховном Суде - действующие судьи

"Около 69% кандидатов - это действующие судьи. Из них большое количество - это судьи высших специализированных судов. Они хотят продолжить свою деятельность, ту , которую они сейчас осуществляют на должностях высших судей, но теперь перейти в Верховный Суд в связи с тем, что высшие специализированные суды ликвидируются ", - заявил И.Пятак.

"Достаточное количество адвокатов, ученых и лиц, имеющих большой стаж работы в сфере права отправились на конкурс. Но на этапе допуска к конкурсу было довольно много отсеяно таких лиц ", - добавил он.