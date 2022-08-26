Ексочільницю Львівської обласної організації ОПЗЖ підозрюють у держзраді

Цитата

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито на держзраді колишню очільницю обласної організації забороненої в Україні партії та громадської організації "Український вибір – право народу", головою яких є народний депутат, обвинувачений у вчиненні державної зради", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій. Діючи за вказівками спецслужб країни-агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни чинної влади в країні.

Як зазначили, підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію.

"На виконання замовлень країни-агресора за фінансову винагороду з травня 2015 року по серпень 2022 року вона здійснювала підривну діяльність проти України, використовуючи можливості громадських організацій, а також особистих контактів у ветеранських організаціях. Для прикриття власної підривної діяльності, а також поширення дезінформації в інтересах агресора, підозрювана використовувала журналістські посвідчення. А зв'язок з російськими кураторами підтримувала через соцмережі та електронну пошту, куди і надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності", – інформує ОГП.

Під час обшуків у підозрюваної виявили та вилучили матеріали, які підтверджують здійснення кримінального правопорушення.

Наразі жінці повідомлено про підозру у здійсненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Також їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Доповнення

У квітні СБУ затримала Віктора Медведчука після того, як він втік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Личаківський районний суд Львова відправив Медведчука під варту. Його підозрюють у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.