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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Экс-главу Львовской областной организации ОПЗЖ подозревают в госизмене

Киев • УНН

 • 147250 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Бывшей главе Львовской областной организации запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и общественной организации "Украинский выбор – право народа" сообщили о подозрении в госизмене. Об этом информирует Офис Генерального прокурора, передает УНН.

ОГП не сообщает фамилию подозреваемой, однако, согласно опубликованному фото, вероятно, речь идет об Инне Иваночко.

Экс-главу Львовской областной организации ОПЗЖ подозревают в госизмене

Цитата

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачена на госизмене бывшая глава областной организации запрещенной в Украине партии и общественной организации "Украинский выбор – право народа", главой которых является народный депутат, обвиняемый в совершении государственной измены", – говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, женщина руководила Львовским союзом пророссийских общественных организаций. Действуя по указаниям спецслужб страны-агрессора, она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, которые активно распространяли ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области и смены действующей власти в стране.

Как отметили, подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединения в отдельную автономию.

"Во исполнение заказов страны-агрессора за финансовое вознаграждение с мая 2015 по август 2022 года она осуществляла подрывную деятельность против Украины, используя возможности общественных организаций, а также личных контактов в ветеранских организациях. Для прикрытия собственной подрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора, подозреваемая использовала журналистские удостоверения. А связь с российскими кураторами поддерживала через соцсети и электронную почту, куда и отправляла отчеты о проведенной подрывной деятельности", – информирует ОГП.

Во время обысков у подозреваемой были обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие совершение уголовного правонарушения.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в осуществлении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Также ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Дополнение

В апреле СБУ задержала Виктора Медведчука после того, как он сбежал из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.

Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под стражу. Его подозревают в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

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