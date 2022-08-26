Экс-главу Львовской областной организации ОПЗЖ подозревают в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Бывшей главе Львовской областной организации запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и общественной организации "Украинский выбор – право народа" сообщили о подозрении в госизмене. Об этом информирует Офис Генерального прокурора, передает УНН.
ОГП не сообщает фамилию подозреваемой, однако, согласно опубликованному фото, вероятно, речь идет об Инне Иваночко.
Цитата
"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачена на госизмене бывшая глава областной организации запрещенной в Украине партии и общественной организации "Украинский выбор – право народа", главой которых является народный депутат, обвиняемый в совершении государственной измены", – говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, женщина руководила Львовским союзом пророссийских общественных организаций. Действуя по указаниям спецслужб страны-агрессора, она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, которые активно распространяли ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области и смены действующей власти в стране.
Как отметили, подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединения в отдельную автономию.
"Во исполнение заказов страны-агрессора за финансовое вознаграждение с мая 2015 по август 2022 года она осуществляла подрывную деятельность против Украины, используя возможности общественных организаций, а также личных контактов в ветеранских организациях. Для прикрытия собственной подрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора, подозреваемая использовала журналистские удостоверения. А связь с российскими кураторами поддерживала через соцсети и электронную почту, куда и отправляла отчеты о проведенной подрывной деятельности", – информирует ОГП.
Во время обысков у подозреваемой были обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие совершение уголовного правонарушения.
Сейчас женщине сообщено о подозрении в осуществлении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Также ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Дополнение
В апреле СБУ задержала Виктора Медведчука после того, как он сбежал из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.
Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под стражу. Его подозревают в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.