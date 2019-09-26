Екснардепа Червакову викликали на допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Державне бюро розслідування викликали на допит колишнього першого заступника голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Ольгу Червакову. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Повістка на допит - дуже корисна річ. Нею можна накрити голову, коли йде дощ, а парасольки нема. Ну ось і я пішла на ці три веселі літери", - йдеться у повідомленні з фотографією, на якій нардеп попереднього скликання стоїть біля будівлі ДБР.
Користувачі запитали у Червакової, за якою справою її викликали на допит, на що вона відповіла - "за все хороше проти всього поганого".
Нагадаємо, що раніше екснардепа Жеваго викликали у ДБР для вручення підозри.