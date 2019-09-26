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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 2020 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Екснардепа Червакову викликали на допит у ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Державне бюро розслідування викликали на допит колишнього першого заступника голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Ольгу Червакову. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Екснардепа Червакову викликали на допит у ДБР

"Повістка на допит - дуже корисна річ. Нею можна накрити голову, коли йде дощ, а парасольки нема. Ну ось і я пішла на ці три веселі літери", - йдеться у повідомленні з фотографією, на якій нардеп попереднього скликання стоїть біля будівлі ДБР.

Користувачі запитали у Червакової, за якою справою її викликали на допит, на що вона відповіла - "за все хороше проти всього поганого".

Нагадаємо, що раніше екснардепа Жеваго викликали у ДБР для вручення підозри.

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