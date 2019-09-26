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Экс-нардепа Червакову вызвали на допрос в ГБР

Киев • УНН

 • 13840 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Государственное бюро расследования вызвали на допрос бывшего первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольгу Червакову. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Экс-нардепа Червакову вызвали на допрос в ГБР

"Повестка на допрос - очень полезная вещь. Ею можно накрыть голову, когда идет дождь, а зонтика нету. Ну вот и я пошла на эти три веселые буквы", - говорится в сообщении с фотографией, на которой нардеп предыдущего созыва стоит возле здания ГБР.

Пользователи спросили у Черваковой, по какому делу ее вызвали на допрос, на что она ответила - "за все хорошее против всего плохого".

Напомним, что ранее экс-нардепа Жеваго вызвали в ГБР для вручения подозрения.

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