Экс-нардепа Червакову вызвали на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Государственное бюро расследования вызвали на допрос бывшего первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольгу Червакову. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Повестка на допрос - очень полезная вещь. Ею можно накрыть голову, когда идет дождь, а зонтика нету. Ну вот и я пошла на эти три веселые буквы", - говорится в сообщении с фотографией, на которой нардеп предыдущего созыва стоит возле здания ГБР.
Пользователи спросили у Черваковой, по какому делу ее вызвали на допрос, на что она ответила - "за все хорошее против всего плохого".
Напомним, что ранее экс-нардепа Жеваго вызвали в ГБР для вручения подозрения.