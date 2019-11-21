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Екснардеп став виконуючим обов’язки голови Держекоінспекції

Екснардеп став виконуючим обов’язки голови Держекоінспекції

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Екснардеп Єгор Фірсов став виконуючим обов’язки голови Державної екологічної інспекції України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“З сьогоднішнього дня я офіційно є виконуючим обов’язки голови Державної екологічної інспекції України. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів, і я вдячний за надану довіру”, — написав він.

Він зазначив, що екоінспекція — це той орган, який здійснює контроль за дотриманням екологічного законодавства і стежить за тим, щоб промислові підприємства надмірно не забруднює навколишнє середовище.

“Пропозицію зайнятися реформою екологічного контролю я отримав від Олексія Гончарука чотири місяці тому. Своє бачення ситуації я виклав спочатку на зустрічах з прем’єром, а потім і особисто президенту Володимиру Зеленському. Потім були сотні зустрічей з працівниками міністерства, співробітниками екологічної інспекції, органами влади. Так поступово була складена докладна дорожня карта наших подальших дій”, — пояснив він.

Фірсов зазначив, що екоіспекції працює багато корупціонерів, і назвав кадрове питання — найважливішим.

“Вникнувши в процес, з упевненістю скажу, що екоінспекція — один з найбільш корумпованих органів в країні. Гірше становище тільки в ... Хоча ні, нічого не може бути гірше ситуації, коли оклад у інспектора 3500 грн, а накласти санкцію він може на кілька мільйонів. В інспекції досі працюють люди злих геніїв української корупції, кадрове питання це проблема № 1. Звичайно, для того, щоб розчистити ці завали і хоч якось налагодити роботу органу, доведеться витратити багато нервів і сил. Але я досить добре вивчив ситуацію, виробив план дій і не боюся труднощів”, — пише він.

Фірсов відмітив, що пізніше буде проведено конкурс на посади голови цієї інспекції, і він буде брати в ньому участь.

“Зрозуміло, конкурс на керівника при цьому ніхто не відміняв. Незабаром він відбудеться, і я буду приймати в ньому участь. Ніякої проблеми для мене в цьому немає. Програма реформ екоінспекціі вже готова, і я готовий представити її на суд конкурсної комісії”, — підсумував він.

Зазначимо, Єгор Фірсов був нардепом минулого скликання, член політичної партії “Громадянська позиція”.

Раніше у НАЗК заявляли, що екс-голова Держекоінспекції не вказав у декларації об’єкти на понад 4,6 млн грн.

Також НАБУ повідомило про підозру екс-керівнику Держекоінспекції.

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