Екснападник збірної України Селезньов забив гол за ФК "Колос"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Перед стартом Української Прем’єр-ліги контрольний поєдинок в Ковалівці провели "Колос" і "Олімпік", передає УНН з посиланням на сайт донеччан.
Перший тайм забитих голів не подарував. “Колос” більше володів м’ячем, однак гостріше в атаці виглядали олімпійці. Ледве почався другий тайм, як рахунок в матчі відкрили господарі поля. За помилку в центрі оборони донеччан покарав Євген Селезньов, який ударом з лінії штрафного майданчика акуратно поклав м’яч в лівий від Кичака нижній кут — 1:0.
На 55-й хвилині ковалівці подвоїли свою перевагу: подачу зі штрафного з правого флангу головою замкнув Новак.
Через три хвилини відмінну можливість скоротити відставання в рахунку упустив Чогадзе, який отримавши м’яч по центру метрах в 15-ти від воріт, послав його набагато вище. Що не вдалося грузину — вийшло у білоруса. Кириленко відгукнувся на простріл з лівого флангу і з гострого кута розстріляв ворота Колоса — 1:2.
Однак на 79-й хвилині господарі поля знову засмутили донеччан: дальній удар від Антюх став результативним. Не обійшлося без помилки Кичака — 3:1.
Зазначимо, що “Колос” не повідомляв про підписання Селезньова. Досвідчений форвард встиг пограти за “Шахтар”, “Дніпро”, російську “Кубань”, іспанську “Малагу” і три турецьких клуби. За збірну України він зіграв 58 матчів (11 голів).