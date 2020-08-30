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Экс-нападающий сборной Украины Селезнев забил гол за ФК "Колос"

Киев • УНН

 • 20121 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Перед стартом Украинской Премьер-лиги контрольный поединок в Коваливке провели "Колос" и "Олимпик", передает УНН со ссылкой на сайт дончан.

Экс-нападающий сборной Украины Селезнев забил гол за ФК "Колос"

Первый тайм забитых голов не подарил. “Колос” больше владел мячом, однако острее в атаке выглядели олимпийцы. Едва начался второй тайм, как счет в матче открыли хозяева поля. За ошибку в центре обороны дончан наказал Евгений Селезнев, который ударом с линии штрафной аккуратно положил мяч в левый от Кичака нижний угол — 1:0.

На 55-й минуте ковалевцы удвоили свое преимущество: подачу со штрафного с правого фланга головой замкнул Новак.

Через три минуты отличную возможность сократить отставание в счете упустил Чогадзе, который получив мяч по центру метрах в 15-ти от ворот, послал его намного выше. Что не удалось грузину — получилось у белоруса. Кириленко откликнулся на прострел с левого фланга и с острого угла расстрелял ворота Колоса — 1:2.

Однако на 79-й минуте хозяева поля снова огорчили дончан: дальний удар от Антюх стал результативным. Не обошлось без ошибки Кичака — 3:1.

Отметим, что “Колос” не сообщал о подписании Селезнева. Опытный форвард успел поиграть за “Шахтер”, “Днепр”, российскую “Кубань”, испанский “Малагу” и три турецких клуба. За сборную Украины он сыграл 58 матчей (11 голов).

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