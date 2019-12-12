Ексначальнику столичного СБУ Щеголєву продовжили особисте зобов’язання

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив особисте зобов’язання екскерівнику управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Олександру Щеголєву, який підозрюється в організації розстрілів активістів на Майдані Незалежності у Києві у лютому 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Щеголєва Кирило Легких.