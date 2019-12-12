Ексначальнику столичного СБУ Щеголєву продовжили особисте зобов’язання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив особисте зобов’язання екскерівнику управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Олександру Щеголєву, який підозрюється в організації розстрілів активістів на Майдані Незалежності у Києві у лютому 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Щеголєва Кирило Легких.
Так, суд ухвалив продовжити термін покладених обов’язків на Щеголєва, а саме прибувати до детектива, прокурора, слідчого, судді за кожною вимогою, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого проживання або роботу та утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Термін покладених обов’язків діє до 9 лютого 2020 року.
Також, зазначемо, що прокурор наполягав на зміні запобіжного заходу з особистого зобов’язання на цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання для Олександра Щеголєва.
Нагадаємо, колишнього начальника ГУ СБУ в Києві та області Щеголєва підозрюють в організації та здійсненні у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року силового штурму протестувальників на Майдані Незалежності у столиці шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази у будівлі Федерації профспілок України. Його затримали 20 серпня 2015 року й арештували на наступний день.
Перед тим Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід Щеголєву із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Так, Печерський районний суд Києва застосував до Щоголєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.