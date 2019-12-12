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Экс-начальнику столичного СБУ Щеголеву продолжили личное обязательство

Экс-начальнику столичного СБУ Щеголеву продолжили личное обязательство

Киев  •  УНН

 • 13651 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил личное обязательство экс-начальнику управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, который подозревается в организации расстрелов активистов на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Щеголева Кирилл Легких.

Так, суд постановил продлить срок возложенных обязанностей на Щеголева, а именно прибывать к детективу, прокурору, следователю, судьи по каждому требованию, сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего жительства или работе и воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорты для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок возложенных обязанностей действует до 9 февраля 2020 года.

Также отметим, что прокурор настаивал на изменении меры пресечения с личного обязательства на круглосуточный домашний арест.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательства для Александра Щеголева.

Напомним, бывшего начальника ГУ СБУ в Киеве и области Щеголева подозревают в организации и осуществлении в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года силового штурма протестующих на Майдане Независимости в столице путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в здании Федерации профсоюзов Украины. Его задержали 20 августа 2015 года и арестовали на следующий день.

Перед тем Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Щеголева с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Так, Печерский районный суд Киева применил к Щеголеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

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