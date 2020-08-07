Ексміністра фінансів Малайзії звинуватили у вимаганні 1,5 млрд доларів хабара

"Ліму було пред'явлено звинувачення в отриманні хабара в 2011 році, щоб призначити компанію для управління проектом підводного тунелю в штаті Пенанг, який він очолював на посаді головного міністра з 2008 року до його призначення міністром фінансів у 2018 році", – йдеться у повідомленні.

Обвинувачений, якого заарештували у четвер ввечері, не визнав свою провину та заявив, що звинувачення "політично вмотивоване". Він підкреслив, що доведе свою невинуватість у суді. Якщо його визнають винним, Ліму Гуану Енгу загрожує до 20 років в'язниці та великі штрафи. Наразі обвинуваченого політика звільнили під заставу. Також стало відомо, що на наступному тижні йому висунуть ще два звинувачення.

Зазначається, що обвинувачення проти Енга, який був міністром в коаліції під керівництвом Махатіра Мохамада, яка розпалася в лютому, виходить на тлі спекуляцій, що вибори неминучі через малу більшість прем'єр-міністра Мухіддіна Ясіна в парламенті.

Нагадаємо, в Іспанії через розслідування справи про корупцію та хабарництво колишній король Хуан Карлос І оголосив, що залишає країну.