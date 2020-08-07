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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71644 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98624 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105481 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125352 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100742 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101643 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103776 просмотра

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Экс-министра финансов Малайзии обвинили в вымогательстве 1,5 млрд долларов взятки

Экс-министра финансов Малайзии обвинили в вымогательстве 1,5 млрд долларов взятки

Киев  •  УНН

 • 12221 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. На заседании суда в Куала-Лумпуре арестованного экс-министра финансов Малайзии Лима Гуана Энга обвинили в вымогательстве взятки в размере 1,5 млрд долларов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

"Лиму было предъявлено обвинение в получении взятки в 2011 году, чтобы назначить компанию для управления проектом подводного тоннеля в штате Пенанг, который он возглавлял в должности главного министра с 2008 года до его назначения министром финансов в 2018 году", - говорится в сообщении.

Обвиняемый, которого арестовали в четверг вечером, не признал свою вину и заявил, что обвинение "политически мотивированное". Он подчеркнул, что докажет свою невиновность в суде. Если его признают виновным, Лиму Гуану Энгу грозит до 20 лет тюрьмы и крупные штрафы. Сейчас обвиняемого политика освободили под залог. Также стало известно, что на следующей неделе ему предъявят еще два обвинения.

Отмечается, что обвинение против Энга, который был министром в коалиции под руководством Махатира Мохаммада, которая распалась в феврале, выходит на фоне спекуляций, что выборы неизбежны из-за малого большинства премьер-министра Мухиддина Яссина в парламенте.

Напомним, в Испании из-за расследования дела о коррупции и взяточничестве бывший король Хуан Карлос I объявил, что покидает страну.

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