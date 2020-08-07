Экс-министра финансов Малайзии обвинили в вымогательстве 1,5 млрд долларов взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На заседании суда в Куала-Лумпуре арестованного экс-министра финансов Малайзии Лима Гуана Энга обвинили в вымогательстве взятки в размере 1,5 млрд долларов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
"Лиму было предъявлено обвинение в получении взятки в 2011 году, чтобы назначить компанию для управления проектом подводного тоннеля в штате Пенанг, который он возглавлял в должности главного министра с 2008 года до его назначения министром финансов в 2018 году", - говорится в сообщении.
Обвиняемый, которого арестовали в четверг вечером, не признал свою вину и заявил, что обвинение "политически мотивированное". Он подчеркнул, что докажет свою невиновность в суде. Если его признают виновным, Лиму Гуану Энгу грозит до 20 лет тюрьмы и крупные штрафы. Сейчас обвиняемого политика освободили под залог. Также стало известно, что на следующей неделе ему предъявят еще два обвинения.
Отмечается, что обвинение против Энга, который был министром в коалиции под руководством Махатира Мохаммада, которая распалась в феврале, выходит на фоне спекуляций, что выборы неизбежны из-за малого большинства премьер-министра Мухиддина Яссина в парламенте.
Напомним, в Испании из-за расследования дела о коррупции и взяточничестве бывший король Хуан Карлос I объявил, что покидает страну.