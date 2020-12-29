Ексменеджер Укроборонпрому Барбул назвав причини скандальної репутації концерну

Він пояснив це сукупністю факторів, головним серед яких є боротьба за владу.

“Ринок зменшується, а бажаючих взяти в ньому участь багато, виключно конкурентна боротьба за владу всередині самого концерну”, — зазначив Барбул.

Ця ж боротьба за владу і породжує публічні скандали навколо концерну, підкреслив він.

“Це люди, які замовляють розслідування, які замовляють статті, виносять інформацію, роблять якісь інформаційні вкидання, які намагаються когось там збити з якогось підприємства, когось призначити, кудись зайти, когось підставити, зрадити”, — розповів ексглава “Спецтехноекспорту”.

При чому ця боротьба триває і після того, як перестаєш працювати в Укроборонпромі, продовжив він.

“Багато моїх менеджерських рішень були врозріз з особистими інтересами дуже впливових у цій країні людей. Зрозуміло, багато хто вважає мене особистим ворогом, намагаються мстити, створюють моменти тиску, в тому числі в інфополі”, — розповів Барбул, пояснюючи поточні інформаційні атаки проти нього.

У своєму крайньому пості в Facebook Барбул вказав, що деякі ЗМІ вже почали спростовувати власну інформацію, посилаючись на навмисну дезінформацію з їхнього боку.

Нагадаємо, Барбул є фігурантом кримінальної справи НАБУ і САП про нібито нанесення збитків державі під час виконання одного з контрактів. У той же час версію НАБУ і САП спростовує судова експертиза, що констатувала відсутність збитків державі в його діях. Суперечка точиться за виплати комісійних агенту, який супроводжував підписання контракту. Спочатку НАБУ вважало, що “Спецтехноекспорт” заплатив не тому агенту, тепер вважає, що платити було зовсім не потрібно. Барбул же в свою чергу пояснює звинувачення НАБУ їх нерозумінням специфіки роботи ринку в цілому і співпраці з агентами зокрема. При цьому “потерпілий” за версією НАБУ “Завод 410 ГА” також повністю заперечує факт збитку йому.

Раніше УНН повідомляв, що новий глава Укроборонпрому Юрій Гусєв заявив про його ліквідацію в наступному році.

Довідка: ДП “Спецтехноекспорт” — одна з найбільших компаній-спецекспортерів України в складі ГК “Укроборонпром”. Спеціалізується на експорті та імпорті зброї, військової продукції і технологій, а також техніки спеціального призначення. Павло Барбул очолював компанію в період з 2015 по 2018 роки. В цей час зміг забезпечити українські оборонні підприємства контрактами на загальну суму близько 500 млн доларів.