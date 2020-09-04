Ексклюзивні кадри із передвиборчого ролику Ірини Верещук: тепер зрозуміло, що було далі

Так, УНН отримав ексклюзивні кадри зі зйомок цього ролика.

Як прокоментувала сама кандидатка, ідея створення відеоролику "дійсно креативна" та належить її команді. Він має "суть та зміст", сказала вона, коментуючи оприлюднені раніше кадри.

"Це один з елементів нашого ролика передвиборного, але, можливо, це буде такий передстартовий ролик. Подивимося, як буде виглядати, але, тим не менш, це дійсно я. Мені було цікаво відчути, це новий досвід", - поділилася враженнями Верещук.

На її думку, ролик не є епатажним.

"А те, що він креативний - так, тому що ми живемо зараз в світі 21-го століття. Ми хочемо, щоб молодь приходила на вибори. Ми хочемо достукатися до молодих сердець. Ми хочемо, щоб нас побачили ті люди, яким сьогодні 20-25 років", - пояснила вона.

Після появи перших кадрів зі зйомок у ЗМІ, вони викликали справжній "бум" зацікавлення, особливо у соціальних мережах. Спрацював по-справжньому "вірусний" ефект, і навіть ті, хто не знав Ірину Верещук як політика раніше, вже точно поцікавилися її діяльністю.

Користувачі соціальних мереж порівняли Ірину Верещук із Мері Поппінс. Це героїня повістей письменниці Памели Треверс. У книгах няня-чарівниця Мері Поппінс завжди з'являлася незвичайним способом - за вітром та з парасолькою.