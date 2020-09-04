Эксклюзивные кадры из предвыборного ролика Ирины Верещук: теперь понятно, что было дальше

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вчера в сеть попали кадры со съемок ролика для кандидата на должность городского головы Киева Ирины Верещук. В желтом плаще и с зеленым зонтиком нардеп "полетала" над столицей, но то, что было дальше - пока держится в секрете, передает УНН.