Екскерівнику Львівського бронетанкового заводу повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Екскерівнику Львівського бронетанкового заводу повідомили про підозру у недекларуванні статків. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАБУ.
"12 вересня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП повідомили колишньому директору ДП "ЛБТЗ" про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що експосадовець у е-деклараціях за 2016-2018 роки не зазначив інформацію про статки на суму близько 4,6 млн грн.
"Серед незадекларованого майна - квартира у Відні (Австрія) та відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній директор ДП "ЛБТЗ", - зазначили у НАБУ.
Нагадаємо, НАБУ завершило досудове слідство у справі про розтрату коштів на Львівському бронетанковому заводі.