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Ексфутболіст "Шахтаря" оформив переможний гол в фіналі чемпіонату Китаю

Київ • УНН

 • 13035 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вінгер китайського "Цзянсу Сунін" бразилець Алекс Тейшера, який мав досвід виступу за "Шахтар", забезпечив своїй команді перемогу в чемпіонаті Китаю, передає УНН з посиланням на сайт клубу та чемпіонату.

Гол 30-річного бразильця приніс його клубу, заснованого в 1994 році, перший в історії титул чемпіона Китаю. У вирішальному протистоянні "Цзянсу Сунін", очолюваний румунським фахівцем Косміном Олару, здолав за сумою двох зустрічей титулований "Гуанчжоу Евергранд", який тренує володар "Золотого м'яча" Фабіо Каннаваро.

На 47 хвилині зустрічі Тейшейра виборов м'яч на підступах до чужої штрафної зони після довгого закиду від партнера. Після кількох фінтів він пробив з-під ноги оборонця під дальню стійку воріт, зробивши рахунок 2:0. До кінця гри у суперника забив Шихао (61 хв). Таким чином, Тейшейра став автором переможного голу.

Примітно, що у першому сезоні бразилець ставав фіналістом Кубка Китаю, а також "срібним" призером чемпіонату країни, що було його найкращими досягненнями в Піднебесній.

Додамо також, цього сезону п'ятиразовий чемпіон України Тейшейра, який виступав за "Шахтар" з 2010 по 2015 роки, забив 10 голів в 19 іграх.

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