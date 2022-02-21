Ексдепутата ВР Криму заочно засудили до 10 років тюрми за державну зраду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Суд заочно засудив до 10 років позбавлення волі депутата Верховної Ради АР Крим VI скликання Андрія Каракулькіна, якого визнано винним у вчиненні державної зради. Про це УНН повідомляє з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Цитата
“... до 10 років позбавлення волі заочно засуджено депутата Верховної Ради АР Крим VI скликання, якого визнано винним у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про Андрія Каракулькіна.
Повідомляється, що прокурори довели, що у 2014 році засуджений, спільно з іншими депутатами Верховної Ради АР Крим, задля приховання факту окупації півострова збройними силами РФ та легітимізації дій держави-окупанта, проголосував за ряд незаконних постанов.
“Мова йде про підтримання рішення щодо проведення “загальнокримського референдуму”, що мав показати картинку “вільного волевиявлення кримчан”, прийняття постанови “Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя”, що передбачала “входження Криму до складу РФ”, — зазначається в повідомленні.
В прокуратуру повідомляють, що всупереч постанови Верховної Ради України, якою повноваження депутатів парламенту автономії припинено, продовжуючи реалізацію злочинних намірів держави-окупанта, колишні депутати проголосували за прийняття постанови про “Незалежність Криму” та “Правонаступництво Республіки Крим”.
“Російська Федерація, діючи відповідно до свого злочинного плану, використовувала депутатів кримського парламенту задля приховання спроби анексії та надання вигляду законності своїм діям. Загалом, з 99 депутатів, які входили до складу Верховної Ради АР Крим на момент окупації півострова, щодо 70 депутатів обвинувальні акти роками перебувають на розгляді у судах, однак, на даний час, винесено лише 3 заочні вироки” — зазначає керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний.
Доповнення
Завершено розслідування щодо окупації Криму та державної зради стосовно 8 колишніх високопосадовців Автономної Республіки Крим. Серед них — “екс-прокурор Криму” Наталія Поклонська, “голова парламенту Криму” Володимир Константинов та “голова уряду Криму” Сергій Аксьонов.